ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা

ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ আজ সকাল থেকে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আর দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
আজ মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সোমবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৬ শতাংশ।
গতকাল ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৫ মিলিমিটার।