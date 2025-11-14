হোম > পরিবেশ

ঢাকায় শীতের আমেজ, তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রিতে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগড়ে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ শুক্রবার সকাল ৬টায় সেটি কমে হয়েছে ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই সময়ে রাজধানী ঢাকায়ও নেমেছে শীতের আমেজ। এই সময় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ঢাকায় আজ দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। একই সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য দেওয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আকাশ আজ পরিষ্কার থাকতে পারে। সেই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ ছাড়া আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৫ শতাংশ।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির আজ সকালে আজকের পত্রিকাকে বলেন, সারা দেশে গত কয়েক দিনের তুলনায় তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। ২২ নভেম্বর পর্যন্ত শীত খুব বেশি পড়বে না। আবহাওয়ার পরিবর্তন এই সময়ে খুব বেশি না-ও হতে পারে। ২২ নভেম্বরের পর শীত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

