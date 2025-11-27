ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রা কমল ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস

রাজধানী ঢাকায় আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ঝলমলে রোদ উঠলেও বেশ শীত অনুভূত হচ্ছে। গতকাল বুধবার সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেটি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে আজ সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর এই তথ্য জানিয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। তবে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। দিনের প্রথমার্ধে উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা পরিবর্তিত পারে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ। ঢাকায় আজকের সূর্যাস্তের সময় ৫টা ১০ মিনিটে; আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় হবে সকাল ৬টা ২৩ মিনিটে।