হোম > পরিবেশ

বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

বৃষ্টি দিয়েই দিন শুরু হলো ঢাকায়। আজ শুক্রবার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশ এলাকার পূর্বাভাসেও তেমনটাই বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হতে পারে হালকা বৃষ্টি। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

তবে, গরম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, দিনের তাপমাত্রা আজ অপরিবর্তিতই থাকবে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯২ শতাংশ।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২২ মিলিমিটার।

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাস আজও সহনীয়, দূষণের শীর্ষে লাহোর

ঢাকার বায়ুমানে কিঞ্চিৎ অবনতি, দূষণের শীর্ষে জাকার্তা

ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমতে পারে গরম

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

ঢাকার বাতাস সহনীয়, বায়ুদূষণে শীর্ষে লাহোর

পাঁচ দশকে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে ১০ গুণ

দেশে ৫ বছরে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে ৮১.৫ শতাংশ

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষণের শীর্ষে ম্যানিলা

আজও বৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়

ঢাকার বায়ুমানে কিঞ্চিৎ উন্নতি, দূষণের শীর্ষে হ্যানোয়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা