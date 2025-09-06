হোম > পরিবেশ

ঢাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তাপমাত্রা থাকবে আগের মতোই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ শনিবার সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮–১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা আজ সাধারণত অপরিবর্তিতই থাকতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৮ শতাংশ।

এদিকে গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি।

সম্পর্কিত

ঢাকায় বায়ুমানে কিছুটা উন্নতি, বাতাস আজ সহনীয়

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকার বায়ুমানে অবনতি, দূষিত বাতাসের শহরের তালিকায় অবস্থান ৮ম

ঢাকার বায়ুমানে কিঞ্চিৎ অবনতি, দূষণের শীর্ষে কিনশাসা

ঢাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে, কমবে গরম

ঢাকার বাতাসে কমেছে দূষণ, সবচেয়ে দূষিত দুবাই

রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, গরম কমবে কি

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়, দূষণের শীর্ষে দুবাই

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপমাত্রা

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্কদের জন্য অস্বাস্থ্যকর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা