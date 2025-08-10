হোম > পরিবেশ

ঢাকার আবহাওয়া আজ শুষ্ক থাকবে, বাড়তে পারে গরম

অনলাইন ডেস্ক

রোদের দেখা মিললেও নেই উত্তাপ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আজ ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ মেঘলা থাকলেও এ এলাকার আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আজ রোববার, সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। তবে, আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকারই সম্ভাবনা রয়েছে।

এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮–১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। আজ দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৯ শতাংশ।

এদিকে গতকাল শনিবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৩ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল অঞ্চলটিতে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২১ মিলিমিটার।

সম্পর্কিত

ঢাকার বাতাস আজ বিশুদ্ধ

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ ৬০ শতাংশ কমেছে দুইশ বছরে: গবেষণা

ঢাকার বায়ুমানে ব্যাপক উন্নতি, বাতাস আজ বিশুদ্ধ

ঢাকায় থেমে থেমে বৃষ্টি, বাড়তে পারে দিনের তাপমাত্রা

সেন্ট মার্টিনের জন্য মহাপরিকল্পনা: থাকছে স্থানীয়দের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ঢাকার বাতাস আজ সহনীয়

বৃষ্টিতে দিন শুরু হলেও ঢাকায় বাড়তে পারে গরম

চরমভাবাপন্ন এশিয়ার আবহাওয়া: তাপপ্রবাহ ও বন্যা হচ্ছে একই সময়ে

ঢাকায় বেড়েছে বায়ুদূষণ, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সতর্কতা

ঢাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, কমতে পারে গরম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা