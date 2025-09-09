বাতিঘরের ‘মাংকি ট্রায়াল’ নাটকের ২৫তম প্রদর্শনী

২০২১ সালের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর নাট্যদল বাতিঘর থিয়েটার মঞ্চে নিয়ে এসেছিল তাদের ১৫তম প্রযোজনা ‘মাংকি ট্রায়াল’। চার বছরের মাথায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মাংকি ট্রায়ালের রজতজয়ন্তী প্রদর্শনী। ১৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার পরীক্ষণ থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত হবে নাটকটির ২৫তম প্রদর্শনী।
জেরম লরেন্স এবং রবার্ট এডউইন লির মূল গল্প অবলম্বনে মাংকি ট্রায়াল নাটকের মঞ্চরূপ ও নির্দেশনা দিয়েছেন মুক্তনীল। নাটকের গল্প ১৯২৫ সালের, আমেরিকার বহুল আলোচিত ‘স্কোপস মাংকি ট্রায়াল’-এর ঘটনা অবলম্বনে, যেখানে একজন নিরীহ স্কুলশিক্ষক ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়ে বিবর্তনবাদ ও বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত ডারউইনের থিউরি নিয়ে আলোচনা করেন। যার কারণে তাঁকে বাটলার আইন লঙ্ঘনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তৎকালীন প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা ক্রোধে ফেটে পড়ে। রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করার দায়ে জেলখানায় বন্দী করা হয় বিজ্ঞান শিক্ষককে।
সারা বিশ্বের গণমাধ্যমে এই খবরটি প্রকাশিত হলে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দেয়। এই মামলাটি আমেরিকার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।
১৯২৫ সালের বহুল আলোচিত সেই ঘটনার শতবর্ষে বাতিঘর আয়োজন করছে নাটক মাংকি ট্রায়ালের রজতজয়ন্তী প্রদর্শনী। প্রদর্শনীর খবর জানিয়ে নির্দেশক মুক্তনীল ফেসবুকে লিখেছেন, ‘নির্বোধের মাথার তৈরি আইন, সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া... আমন্ত্রণ বাতিঘরের নাটক মাংকি ট্রায়াল-এর রজতজয়ন্তী সন্ধ্যায়। নাটক হবে, গান হবে, আনন্দ হবে। আসুন, দেখুন আর মিলিয়ে নিন, ১০০ বছরে আমরা কতটা পেছালাম!’
ইতিমধ্যে অনলাইনে শুরু হয়েছে মাংকি ট্রায়ালের ২৫তম প্রদর্শনীর অগ্রিম টিকিট বিক্রি।