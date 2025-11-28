হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এর সেরা ৫

বিনোদন ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

গ্ল্যামার, আত্মবিশ্বাস ও প্রতিভার প্রতিযোগিতা লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০২৫-এ নির্বাচিত হয়েছেন সেরা পাঁচ প্রতিযোগী। তালিকায় আছেন ইউমনা, আমিনা, বর্ণিতা, তিস্তা ও নাজাহ। এখন চলছে ভোটদান পর্ব।

দর্শকেরা ভোটের মাধ্যমে জানাবেন তাঁদের মতামত, কাকে দেখতে চান বিজয়ী হিসেবে। এই পর্বে দর্শকের রায়ে নির্বাচিত হবেন লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার বিজয়ী। প্রতিভা ও গ্ল্যামারে সুপারস্টার হয়ে ওঠার জার্নির এই শো প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে এবং লাক্স বাংলাদেশ-এর ফেসবুক ও ইউটিউব পেজে।

