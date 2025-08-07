হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

শেষ হলো তাহসানের উপস্থাপনায় ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর প্রথম সিজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে তাহসান খান। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বের ৭৫টি দেশের পর চলতি বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল ফ্র্যাঞ্চাইজি শো ‘ফ্যামিলি ফিউড’। ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ নামের অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান। গত সোমবার শেষ হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ ও এনটিভিতে প্রচারিত এই ফ্যামিলি গেম শোর প্রথম সিজন। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গ জানিয়েছে, ১০০ কোটির বেশি ভিউ পেয়েছে ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশের প্রথম সিজন।

বঙ্গ জানাচ্ছে, প্রতি সোমবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে টিভির সামনে বসে থাকা দর্শকদের মধ্যে প্রতি চারজনের একজন দেখতেন এই শো। সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে ইতিমধ্যে শোটি ছুঁয়েছে ১০০ কোটির বেশি ভিউ। পৌঁছেছে ১ কোটির বেশি ইউনিক দর্শকের কাছে, যা বাংলাদেশের গেম শোর জগতে এক অনন্য মাইলফলক।

বঙ্গ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রথম সিজনে তাহসান খানের সঞ্চালনায় ও ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর পরিচালনায় এই শোতে অংশ নিয়েছিল সারা দেশ থেকে আসা ৪৮টি পরিবার। প্রতিটি পরিবার তাদের নিজস্ব উদ্দীপনা, বুদ্ধিদীপ্ততা আর প্রাণবন্ততা দিয়ে মঞ্চ মাতিয়েছে। দর্শকেরাও এর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন।

পুরো সিজনজুড়ে বিভিন্ন পর্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা পরিবারগুলোকে ৩০ লাখ টাকার বেশি অর্থমূল্যের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম সিজনের ২৪টি পর্ব এখন বঙ্গতে বিনা মূল্যে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় সিজনের ইঙ্গিত দিয়ে ওটিটি প্ল্যাটফর্মটি জানিয়েছে, প্রথম সিজন শেষ হলেও ফিউড এখানেই শেষ নয়।

