শেষে হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’

১৫৬তম পর্ব প্রচারের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’। আজ রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এনটিভিতে প্রচারিত হবে ধারাবাহিকটির শেষ পর্ব। ধারাবাহিকটি পরিচালনা করেছেন মুসাফির রনি।
নাটকটির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, শহীদুজ্জামান সেলিম, ইন্তেখাব দিনার, শেলী আহসান, নাজনীন চুমকি, সালহা খানম নাদিয়া, ফারজানা আহসান মিহি প্রমুখ।
নির্মাতা মুসাফির রনি বলেন, ‘এটা এমন এক ধারাবাহিক, যার নির্মাণকালে শিল্পীরা আমাকে শতভাগ সহযোগিতা করেছেন। দর্শকের কাছ থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। নাটকটির আজ শেষ পর্ব। নির্মাতা হিসেবে আমার আরও একটা সফল যাত্রা শেষ হলো। আশা করছি নতুন নাটক নিয়ে শিগগিরই দেখা হবে।’
নাটকের অভিনেতা ইন্তেখাব দিনার বলেন, ‘জোনাকির আলো দর্শক পছন্দ করেছেন। আজ শেষপর্ব প্রচার হবে। কিছুটা খারাপ তো লাগছেই। কারণ আমরা একটা পরিবারের মতো হয়েই এতে কাজ করেছিলাম।’