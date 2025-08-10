হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

‘মিথিলার ফিরে আসা’ নাটকে নামভূমিকায় মিহি, সঙ্গে শিশির ও সাব্বির

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘মিথিলা ফিরে আসা’ নাটকের অভিনয়শিল্পীরা। ছবি: সংগৃহীত

ভালোবেসে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে রাসেল আর মিথিলা। বিয়ের পর মিথিলা বুঝতে পারে, রাসেল নেশায় আক্রান্ত। চেষ্টা করেও যখন রাসেলকে নেশা থেকে ফেরাতে পারে না মিথিলা, একসময় বাধ্য হয় রাসেলকে তালাক দিতে। এই দুঃসময়ে মিথিলার পাশে দাঁড়ায় আবির। এমন গল্পে তৈরি হয়েছে নাটক ‘মিথিলার ফিরে আসা’। নাটকটি রচনা করেছেন কামরুল হুদা, নির্মাণ করেছেন কামরুল হাসান সুজন।

মিথিলার ফিরে আসা নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন ফারজানা আহসান মিহি। রাসেল চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিশির আহমেদ, আবির চরিত্রে দেখা যাবে সাব্বির আহমেদকে।

মিহি বলেন, ‘আমি নাটকটির নামভূমিকায় অভিনয় করেছি, তাই চরিত্রটি মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা করেছি। এর গল্পটা সুন্দর। আমার সহশিল্পীরাও চেষ্টা করেছেন তাঁদের চরিত্রগুলো সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে।’

সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘আমাদের সমাজে নেশার কারণে অনেক যুবক তাদের জীবন নষ্ট করে ফেলে। তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই এই গল্প নিয়ে নাটক নির্মাণ করা। পরিচালক চেষ্টা করেছেন গল্পটা ঠিকঠাক মতো তুলে ধরতে। আশা করছি প্রচারে এলে ভালো লাগবে দর্শকের।’

নির্মাতা জানিয়েছেন শিগগির একটি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচার হবে মিথিলার ফিরে আসা নাটকটি।

