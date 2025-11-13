হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

হ‌ুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন

তথ্যচিত্র ‘সিক্রেট রেসিপি হ‌ুমায়ূন আহমেদ’-এর দৃশ্য

আজ কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হ‌ুমায়ূন আহমেদের ৭৭তম জন্মবার্ষিকী। এ উপলক্ষে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে আয়োজন করা হয়েছে নানা অনুষ্ঠান। পাশাপাশি হ‌ুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তথ্যচিত্র, স্টার সিনেপ্লেক্সে চলছে সিনেমা।

সিক্রেট রেসিপি হ‌ুমায়ূন আহমেদ

হোয়াট দ্য স্টোরি নামের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে হ‌ুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ১০ মিনিটের তথ্যচিত্র। নাম দেওয়া হয়েছে ‘সিক্রেট রেসিপি হ‌ুমায়ূন আহমেদ’। এতে হ‌ুমায়ূন আহমেদের লেখা, তাঁর সৃষ্ট চরিত্র আর গল্প বলার ধরন নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআইয়ের সহযোগিতায় তৈরি তথ্যচিত্রটিতে দেখা গেছে হ‌ুমায়ূন আহমেদের নানা বয়সের ভিডিওচিত্র। হোয়াট দ্য স্টোরি বলছে, এটা ১০ মিনিটের ছোট্ট গল্প। ১০ মিনিটের ছোট্ট ফিল্ম। ১০ মিনিটে হ‌ুমায়ূন আহমেদকে বোঝার চেষ্টা। ১০ মিনিটের হ‌ুমায়ূন আহমেদ হওয়ার কোর্স। গল্প রচনার পাশাপাশি তথ্যচিত্রটির নির্দেশনা দিয়েছেন আশীফ এন্তাজ রবি, স্কেচ করেছেন শাকিব মুহাম্মদ আসাদ আল-দীন, গবেষণা করেছেন নুহিয়াতুল ইসলাম লাবিব। তথ্যচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে গতকাল ১২ নভেম্বর।

চ্যানেল আইয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠান

হ‌ুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবারের মতো এবারও চ্যানেল আইয়ের পর্দাজুড়ে থাকছে নানা আয়োজন। আজ সকালে ‘গান দিয়ে শুরু’ অনুষ্ঠানে মুগ্ধ, অনন্যা আচার্য ও প্রান্তি গাইবেন হ‌ুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমার গান। অন্যপ্রকাশ থেকে প্রকাশিত হ‌ুমায়ূন আহমেদের বই নিয়ে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে বেলা ১১টা থেকে চলবে দিনব্যাপী বইমেলা। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে তারকাকথনের বিশেষ আয়োজনে থাকবেন অভিনেতা ও আবৃত্তিশিল্পী জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। হ‌ুমায়ূন আহমেদের নাটক ও সিনেমায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানাবেন তিনি। বেলা ৩টা ৫ মিনিটে প্রচারিত হবে হ‌ুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত সিনেমা ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’।

দুরন্ত টিভিতে ‘বোতল ভূত’

দুরন্ত টিভিতে আজ রাত ১০টায় প্রচারিত হবে হ‌ুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে শিশুতোষ সিনেমা ‘বোতল ভূত’। হ‌ুমায়ূন নামের এক দুষ্টু ছেলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু। সে ছাত্র হিসেবে ভালো নয়। তার ক্লাসের বন্ধু মুনির একদিন বোতলে ভরা এক ভূত উপহার দেয় তাকে। যেই ভূত দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুনুর রশীদ, ঝুনা চৌধুরী, আজাদ আবুল কালাম, আব্দুল্লাহ রানা, খলিলুর রহমান কাদেরী, ঋত, জয়েত, নীল, জারিফ, অনিন্দ্য, নির্জন, আনন প্রমুখ।

ডা. এজাজের স্মৃতিতে হ‌ুমায়ূন

হ‌ুমায়ূন আহমেদের হাত ধরে পরিচিতি পেয়েছেন অনেক অভিনয়শিল্পী। তাঁদের মধ্যে ডা. এজাজুল ইসলাম অন্যতম। হ‌ুমায়ূন আহমেদের অসংখ্য কাজে দেখা গেছে অভিনেতাকে। কাজ করার সুবাদে হ‌ুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রয়েছে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি। লেখক কিংবা নির্মাতা হ‌ুমায়ূন আহমেদের বাইরে একজন মানুষ হিসেবেও তাঁকে কাছ থেকে দেখেছেন। প্রিয় এই মানুষটির জন্মদিনে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘রাঙা সকাল’ অনুষ্ঠানে সেইসব স্মৃতিকথা বলেছেন ডা. এজাজ। হ‌ুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, প্রথম ও শেষ কাজ, শুটিংয়ে মজার ঘটনা, আড্ডা, গল্প, শেষ দেখা এবং তাঁর শূন্যতা নিয়ে বলেছেন এই অভিনেতা। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আজ সকাল ৭টায়।

স্টার সিনেপ্লেক্সে সিনেমা

হ‌ুমায়ূন আহমেদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ‘হ‌ুমায়ূন আহমেদ সপ্তাহ’ উদ্‌যাপন করছে স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। সপ্তাহজুড়ে প্রদর্শিত হচ্ছে হ‌ুমায়ূন আহমেদের গল্পে নির্মিত চারটি সিনেমা। আগামী সপ্তাহেও স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে দুটি সিনেমা ‘দারুচিনি দ্বীপ’ ও ‘আমার আছে জল’। দারুচিনি দ্বীপ পরিচালনা করেছেন তৌকীর আহমেদ, আমার আছে জল বানিয়েছেন হ‌ুমায়ূন আহমেদ। সিনেমাগুলো দেখা যাবে ঢাকার বসুন্ধরা সিটি মল ও চট্টগ্রামের বালি আর্কেড শাখায়।

শিল্পকলায় স্থগিত হ‌ুমায়ূন উৎসব

গত মাসে সোশ্যাল মিডিয়ায় সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী জানিয়েছিলেন ১৩ নভেম্বর শিল্পকলা একাডেমিতে ‘সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লেজেন্ডস’ সিরিজে আয়োজন করা হবে ‘হ‌ুমায়ূন উৎসব’। যেখানে গান হবে, সিনেমা দেখানো হবে, আলোচনা হবে। শিল্পকলা একাডেমির ফেসবুক পেজে গত ৩০ অক্টোবর জানানো হয়, হ‌ুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় সেলিব্রেটিং বাংলাদেশি লিজেন্ডস সিরিজ কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত হচ্ছে হ‌ুমায়ূন উৎসব। ওই পোস্টে হ‌ুমায়ূন ভক্তদের কাছে প্রিয় লেখক ও নির্মাতাকে নিয়ে লেখা পাঠানোর আহ্বান করা হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না হ‌ুমায়ূন উৎসব। শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কর্তৃপক্ষ জানায়, অনিবার্য কারণবশত আয়োজনটি স্থগিত করা হয়েছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।

