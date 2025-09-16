তিন দিনব্যাপী ‘আবহমান-স্বপ্নদল নাট্য আয়োজন’

নাট্যসংগঠন আবহমান এবং স্বপ্নদল-এর যৌথ আয়োজনে আজ থেকে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী ‘আবহমান-স্বপ্নদল নাট্য আয়োজন ২০২৫’। তিন দিনে প্রদর্শিত হবে তিনটি নাটক ‘সুন্দরী’, ‘চণ্ডীদাস’ এবং ‘চিত্রাঙ্গদা’।
আবহমানের পরিবেশনায় শিল্পকলা একাডেমির এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় প্রদর্শিত হবে সুন্দরী এবং ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় প্রদর্শিত হবে চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস রচনা করেছেন শান্তা মারিয়া, সুন্দরী রচনাসহ এ দুটি প্রযোজনার নির্দেশনা দিয়েছেন শাহিন রিজভি।
প্রকৃতি ও মানব একে অপরের পরিপূরক, প্রকৃতির বিনাশ মানেই হলো মানব-অস্তিত্ব ধ্বংসের আয়োজন! মানুষের সঙ্গে বৃক্ষ তথা প্রকৃতির যে নিবিড় সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সুন্দরী। অন্যদিকে, প্রায় ৫০০ বছর আগে মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের মানসগঠন এবং তৎকালীন সমাজব্যবস্থা উপস্থাপিত হয়েছে চণ্ডীদাস নাটকে। পাশাপাশি মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক সময়ের যোগসূত্রের একটি উদাহরণও হয়ে উঠেছে প্রযোজনাটি।
আয়োজনের শেষ দিন ১৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় থাকছে স্বপ্নদলের প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার ১২০তম মঞ্চায়ন। মহাভারত অবলম্বনে রচিত চিত্রাঙ্গদার গল্পে দেখা যাবে, মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা মহাবীর অর্জুনের প্রেমে উদ্বেলিত হলেও অর্জুন রূপহীন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করে। অপমানিত চিত্রাঙ্গদা প্রেমের দেবতা মদন এবং যৌবনের দেবতা বসন্তের সহায়তায় এক বছরের জন্য অপরূপ সুন্দরীতে রূপান্তরিত হয়। এবার অর্জুনকে লাভ করেও চিত্রাঙ্গদার অন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। অর্জুন প্রকৃতপক্ষে কাকে ভালোবাসে, চিত্রাঙ্গদার বাহ্যিক রূপ নাকি তার প্রকৃত অস্তিত্বকে? নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন জাহিদ রিপন।