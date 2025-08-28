দাম্পত্যের টানাপোড়েনের গল্পে জোভান-নিহার ‘সহযাত্রী’

ফারহান আহমেদ জোভান ও নাজনীন নাহার নিহাকে নিয়ে নির্মাতা মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ বানাচ্ছেন ‘সহযাত্রী’। এতে দম্পতির ভূমিকায় দেখা যাবে জোভান ও নিহাকে। তাদের দাম্পত্যের নানা টানাপোড়েনের গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে সিনেমার কাহিনি।
সহযাত্রী রচনা করেছেন জোবায়েদ আহসান। গল্প ও পরিচালনায় মুহাম্মদ মোস্তফা কামাল রাজ। সহযাত্রীর গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা রাজ বলেন, ‘স্বামী ও স্ত্রী সৃষ্টিকর্তার জুড়ে দেওয়া একটি সম্পর্ক। সংসারে তাদের একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও মায়া-মমতায় সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে ওঠে। কিন্তু এসব অনুভূতি অনেক সংসারেই দেখা যায় না। ফলে সম্পর্কে এসব বিষয় আছে নাকি নেই, সেই ভাবনা স্বামী ও স্ত্রীকে কোথায় ঠেলে দিতে পারে, এই ইউটিউব ফিল্মে সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি। তবে বিরহের আবহে নয়, দর্শকেরা বরং বিদ্রূপাত্মক ঢং খুঁজে পাবেন গল্পে।’
২২ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সহযাত্রীর শুটিং হয়েছে ঢাকার ফার্মগেট, উত্তরা ও সাভারে। এতে আরও অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, এজাজুল ইসলাম, মনিরা আক্তার মিঠু, সুষমা সরকার, মাহমুদুল ইসলাম মিঠু, শিল্পী সরকার অপু, এম এন ইউ রাজু, তাবাসসুম ছোঁয়া, তানজিম হাসান অনিক, ডিকন নূর, এস এম আশরাফুল আলম সোহাগ প্রমুখ।
সহযাত্রীতে রয়েছে একটি মৌলিক গান। ‘আঘাত’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন আরফিন রুমি ও দোলা রহমান। লুৎফর হাসানের লেখা গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনায় শাহরিয়ার মার্সেল। আগামী সেপ্টেম্বরে সিনেমাওয়ালা ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাবে সহযাত্রী।