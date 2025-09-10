হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

আগামীকাল মহিলা সমিতিতে জাগরণী থিয়েটারের ‘কাদামাটি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘কাদামাটি’ নাটকের দৃশ্য; ছবি: জাগরণী থিয়েটারের সৌজন্য

নাট্যদল জাগরণী থিয়েটারের ২১তম প্রযোজনা ‘কাদামাটি’। গত জুলাইয়ে মঞ্চে এসেছে নাটকটি। আগামীকাল ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে দেখা যাবে কাদামাটি নাটকের তৃতীয় প্রদর্শনী।

কাদামাটি লিখেছেন অনিকেত পাল। দেবাশীষ ঘোষের নির্দেশনায় এতে একক অভিনয় করেছেন স্মরণ সাহা। সেট ও লাইট ডিজাইন করেছেন পলাশ হেনড্রি সেন, আবহ সংগীতে রামিজ রাজু, প্রক্ষেপণে শাহানা জাহান সিদ্দিকা, সাজিদ আহমেদ রনি, শ্রেয়া সাহা স্বর্ণা এবং প্রযোজনা অধিকর্তা আজিম উদ্দিন।

নির্দেশক দেবাশীষ ঘোষ বলেন, ‘আমরা যাঁরা নিজের শিকড় ছেড়ে অন্য মাটিতে শিকড়ের খোঁজ করি, কাদামাটি তাদেরই গল্প। আধুনিক জীবন, সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ কিংবা শেষ বয়সে নিশ্চিন্ত জীবন—এসবের আশায় অনেকে নিজের জন্মস্থান ছেড়ে অন্য ভূমিতে পাড়ি জমায়। যাওয়ার পর উপলব্ধি করে, ওই মাটি অনেক কঠোর আর একাকিত্বের। মাঝেমধ্যে মনে হয়, এত উঁচু ভবনগুলোর মাঝখানে আমরা গুম হয়ে যাচ্ছি। এই শহরে স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ছুটতে নিজের পরিচয়টা হারিয়ে যায়। নিজের শিকড়ে আর ফেরা হয় না।’

দেবাশীষ ঘোষ আরও বলেন, ‘যুগে যুগে মানুষের জীবনে এটাই ঘটে। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে নতুন শিকড় তৈরি করে, জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলে। জীবন কখনো এক জায়গায় আটকে থাকে না। প্রতিটি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। তারপরও পথের শেষে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে নতুন এক দিগন্তের আশা নিয়ে। এই নাটকে সেই বাস্তবতার গল্প উঠে এসেছে।’

সম্পর্কিত

কাজ হারিয়ে হতাশায় ভুগছিলেন সাফা

বাতিঘরের ‘মাংকি ট্রায়াল’ নাটকের ২৫তম প্রদর্শনী

শিল্পকলায় বটতলার ‘খনা’ নাটকের ৯৩তম প্রদর্শনী

শেষে হচ্ছে ধারাবাহিক নাটক ‘জোনাকির আলো’

যে কারণে হুমায়ূন আহমেদের ‘কোথাও কেউ নেই’ ছেড়েছিলেন শহীদুজ্জামান সেলিম

দাম্পত্যের টানাপোড়েনের গল্পে জোভান-নিহার ‘সহযাত্রী’

মুস্তাফা মনোয়ারের জন্মদিনে নাটক ‘বন্যথেরিয়াম’ ও পাপেট শো

নজরুল প্রয়াণ দিবসে টিভি আয়োজন

১৩ বছর পর অভিনয়ে প্রত্যয় খান

ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশনে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা