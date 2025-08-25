হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

নজরুলের গান নিয়ে নাটকে ইমন-ফারিয়া, ‘আলেয়া’র কাকলি হলেন শিউলী শিলা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘প্রিয় এমন রাত’ টেলিফিল্মে ইমন ও ফারিয়া। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে নির্মিত হয়েছে নাটক ও টেলিফিল্ম। ফিরোজ আহমেদ বানিয়েছেন নাটক ‘আলেয়া’ এবং ‘প্রিয় এমন রাত’ নামের টেলিফিল্ম পরিচালনা করেছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার।

কাজী নজরুল ইসলামের ‘প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথা’ গানটিকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে প্রিয় এমন রাত। এক প্রেমিকার আবেগময় আকুতি ফুটে উঠেছে এই টেলিফিল্মের কাহিনিতে। রচনা ও পরিচালনা করেছেন মুশফিকুর রহমান গুলজার। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন মামনুন হাসান ইমন ও শবনব ফারিয়া।

মুশফিকুর রহমান গুলজার বলেন, ‘কাজী নজরুল ইসলামের অনেক গানেই সুন্দর গল্প খুঁজে পাওয়া যায়। চেষ্টা করেছি এমনই একটি জনপ্রিয় গান নিয়ে টেলিফিল্ম নির্মাণের। এই প্রথম ইমন ও শবনম ফারিয়া একত্রে জুটিবদ্ধ হয়ে নজরুল ইসলামের কোনো নাটকে অভিনয় করেছেন। কাজটি খুব ভালো হয়েছে। আশা করি দর্শকেরা এই জুটিকে গ্রহণ করবে।’

এতে আরও অভিনয় করেছেন তুষার খান, সাবিহা মালিহা শখ, আনন্দ, শেলী প্রমুখ। ২৭ আগস্ট বেলা ৩টা ৫ মিনিটে চ্যানেল আইয়ে প্রচার হবে টেলিফিল্ম প্রিয় এমন রাত।

‘আলেয়া’ নাটকে কাকলি চরিত্রে শিউলী শিলা

এদিকে কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটক ‘আলেয়া’ নিয়ে বিটিভিতে প্রচারের জন্য ফিরোজ আহমেদ দুলাল নির্মাণ করেছেন একই নামের টিভি নাটক। আলেয়া কাজী নজরুল ইসলাম রচিত দ্বিতীয় নাটক। এটি ১৯৩১ সালে মঞ্চস্থ ও প্রকাশিত হয়। ‘মরুতৃষা’ শিরোনামে লিখলেও পরে নাম পরিবর্তন করে ‘আলেয়া’ করা হয়। ত্রিভুজ প্রেম ও তার পরিণতি এই নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মায়ার খেলা’ নাটকের সঙ্গে এর বিষয়বস্তুর মিল থাকলেও নজরুল ইসলাম গল্পের জটিলতা ও নাট্যের তীব্র গতি দিয়ে একে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন।

আলেয়া নাটকের কাকলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিউলী শিলা। তিনি বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা কবিতা, গল্প পড়ার সুযোগ হয়েছে। এখনো সেই ধারাবাহিকতা বজায় আছে। আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটকে অভিনয় করতে পেরেছি।’

