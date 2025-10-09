নিনাদের প্রথম প্রযোজনায় সাদিকা স্বর্ণার একক অভিনয়

মঞ্চে প্রথম নাটক নিয়ে আসছে নাট্যসংগঠন নিনাদ। আজ ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ ঢাকার অডিটরিয়ামে মঞ্চায়ন হবে নিনাদের প্রথম প্রযোজনা ‘দ্য হিউম্যান ভয়েস’।
১৯৩০ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হওয়া একাঙ্কিকা ও একক চরিত্রের এই নাটক একজন নারীর গল্প, যে তার প্রেমিকের সঙ্গে শেষবারের মতো টেলিফোনে কথা বলছে। প্রেমিক পরদিনই অন্য একজনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে, প্রেমিকের সঙ্গে এই শেষ টেলিফোন আলাপে ফুটে ওঠে ওই নারীর হৃদয়ভঙ্গ ও পরিত্যক্ত হওয়ার অস্ফুট আর্তনাদ এবং বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করতে না পারার গভীর মানসিক অস্থিরতার চিত্র। দ্য হিউম্যান ভয়েস রচনা করেছেন ফরাসি নাট্যকার জঁ কক্তো। বাংলায় অনুবাদ ও রূপান্তর করেছেন প্রজ্ঞা তাসনুভা রুবাইয়াৎ। নির্দেশনাও দিয়েছেন তিনি।
দ্য হিউম্যান ভয়েস নাটকে একক অভিনয় করেছেন সাদিকা স্বর্ণা, যিনি দুই দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয় ও মডেলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। নাটকটি নিয়ে সাদিকা স্বর্ণা বলেন, ‘নির্দেশকের কাছে নাটকের গল্প ভাবনা শোনার পর দেখলাম, আমার জীবনের সঙ্গে অনেক মিলে যায়। এই নাটকের বিষয়বস্তু সর্বজনীন। প্রত্যেক মানুষ এ রকম মুহূর্তের মুখোমুখি হয়। প্রত্যেক মানুষকেই নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আসতে হয়। আমার সঙ্গেও এমনটা ঘটেছে।’
সাদিকা স্বর্ণা আরও বলেন, ‘বিদেশি ভাষার নাটক নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথম যে অসুবিধা হয়, তা হলো ভাষা। প্রজ্ঞা এখানে দারুণ কাজ করেছেন। আমাকেও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন।’
আজ উদ্বোধনী প্রদর্শনীর পর ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এবং ১১ অক্টোবর জঁ কক্তোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একই স্থানে প্রতিদিন বেলা ৩টা ও সন্ধ্যা ৭টায় রয়েছে দ্য হিউম্যান ভয়েসের আরও চারটি প্রদর্শনী। নাটকের মঞ্চায়ন পরিকল্পনায় একটি বিশেষ প্রাক্-প্রদর্শনী ইন্সটলেশনের ডিজাইন করা হয়েছে, যেখানে দর্শক মিলনায়তনে প্রবেশের আগেই বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাটকের আবহে প্রবেশ করতে থাকবে। ১১ অক্টোবর নাট্যকার জঁ কক্তোর জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করছে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা।