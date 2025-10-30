হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

শর্টকাটে বড়লোক হওয়ার গল্পে শিমুল-লামিমার ‘শর্টকাট’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘শর্টকাট’ নাটকে শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। ছবি: সংগৃহীত

মুরাদপুর গ্রামের ছেলে মামুন, যার দাদা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে আর ফেরেনি। দাদার মতোই মামুনের স্বপ্ন শর্টকাটে বড়লোক হওয়া! এ নিয়ে প্রেমিকা লায়লার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চরমে। মামুন কি গুপ্তধন খুঁজে পাবে, নাকি তার ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা আছে? এমন গল্পে তৈরি হয়েছে নাটক ‘শর্টকাট’। আজ বৃহস্পতিবার ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে নাটকটি।

‘শর্টকাট’ নাটকের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

মাজিদুল ইসলামের পরিচালনায় শর্টকাট নাটকে মামুন ও লায়লা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। মাজিদুল ইসলাম বলেন, ‘শর্টকাট আমাদের সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি। সবাই আজকাল দ্রুত সাফল্য পেতে চায়, পরিশ্রমের মূল্য কেউ দিতে চায় না। আমরা এই সিরিয়াস বিষয়টিকেই হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কমেডি ও সাসপেন্সের মোড়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

অভিনয়ের পাশাপাশি শর্টকাট নাটকের গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শিমুল শর্মা। এতে আরও অভিনয় করেছেন আব্দুল্লাহ রানা, ইশতিয়াক আহমেদ রুমেল, সামিউল হক ভূইয়া, শাহাদত শিশির প্রমুখ।

সম্পর্কিত

ঢাকার মঞ্চে হুমায়ূন আহমেদের ‘সাজঘর’ নিয়ে আসছে স্কেচ গ্যালারি নন্দন

হাসপাতালে ভর্তি হাসান মাসুদ

‘বহুরূপী’ সিনেমায় প্রস্তাব পাওয়ার কথা বলেছিলেন মেহজাবীন, অস্বীকার করলেন নির্মাতা

বুসান থেকে ফিরে শুটিংয়ে মনোজ

তানজিন তিশাকে আইনি নোটিশ

নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায়ের ৪৮ বছর পূর্তি

অনেক দিন পর নাটকে নওশাবার অভিনয়

আইয়ুব বাচ্চু ও সালমান শাহকে নিয়ে নোবেলের স্মৃতিচারণা

এক যুগ পর শততম মঞ্চায়ন নিয়ে ফিরছে ‘ডাকঘর’

নাট্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী: গল্প আড্ডায় কিছুক্ষণ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা