শর্টকাটে বড়লোক হওয়ার গল্পে শিমুল-লামিমার ‘শর্টকাট’

মুরাদপুর গ্রামের ছেলে মামুন, যার দাদা গুপ্তধন খুঁজতে গিয়ে আর ফেরেনি। দাদার মতোই মামুনের স্বপ্ন শর্টকাটে বড়লোক হওয়া! এ নিয়ে প্রেমিকা লায়লার সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব চরমে। মামুন কি গুপ্তধন খুঁজে পাবে, নাকি তার ভাগ্যে অন্য কিছু লেখা আছে? এমন গল্পে তৈরি হয়েছে নাটক ‘শর্টকাট’। আজ বৃহস্পতিবার ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে নাটকটি।
মাজিদুল ইসলামের পরিচালনায় শর্টকাট নাটকে মামুন ও লায়লা চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিমুল শর্মা ও লামিমা লাম। মাজিদুল ইসলাম বলেন, ‘শর্টকাট আমাদের সমাজের একটা প্রতিচ্ছবি। সবাই আজকাল দ্রুত সাফল্য পেতে চায়, পরিশ্রমের মূল্য কেউ দিতে চায় না। আমরা এই সিরিয়াস বিষয়টিকেই হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। কমেডি ও সাসপেন্সের মোড়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’
অভিনয়ের পাশাপাশি শর্টকাট নাটকের গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শিমুল শর্মা। এতে আরও অভিনয় করেছেন আব্দুল্লাহ রানা, ইশতিয়াক আহমেদ রুমেল, সামিউল হক ভূইয়া, শাহাদত শিশির প্রমুখ।