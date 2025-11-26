মিস ইউনিভার্স শেষে ফিরলেন মিথিলা কাল আসছে ‘থার্সডে নাইট’

থাইল্যান্ডে সদ্য শেষ হওয়া মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। চূড়ান্ত পর্বে সেরার মুকুট অধরা থাকলেও প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সেরা ৩০-এ জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে পিপলস চয়েসে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে তৃতীয় হয়েছেন মিথিলা। মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা শেষে গতকাল দেশে ফিরেছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আগামীকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’।
গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান মিথিলা। দেশে ফিরে তিনি জানান, মিস ইউনিভার্সের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নতুন মডেলদের সহযোগিতা করতে চান। মিথিলা বলেন, ‘সেরা ৩০-এ যে কয়জন পৌঁছাতে পেরেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যোগ্যতম। মিস ইউনিভার্সের মুকুট বহন করার ক্ষমতাও রয়েছে তাঁদের। এই যাত্রায় সম্মানের সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পেরে গর্ব হচ্ছে। এই অর্জন বাংলাদেশের জন্য সম্মানের। কারণ, ১২১টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই জায়গায় আসতে হয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশ থেকে মিস ইউনিভার্সে কোনো পজিশন পাওয়া হলো। বাংলাদেশের মানুষ এই অর্জনের জন্য যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট করেছে, এটাই আমাদের বিজয়।’
মিথিলা আরও বলেন, ‘মিস ইউনিভার্সের প্রতিটি দিন নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা নতুনদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। মিস ইউনিভার্সে থাকার সময় নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভবিষ্যতে যাঁরা মিস ইউনিভার্সে যাবেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি সহযোগিতা করব। কারণ, আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে। আমি দেখে এসেছি, সাফল্য পেতে হলে অভিজ্ঞদের সহায়তা অনেক প্রয়োজন। পুরো বাংলাদেশকেই প্রতিযোগীর পাশে দাঁড়াতে হবে। আমি চাই দেশের অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট, ক্যামেরাপারসন, হেয়ার ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনারসহ সবাই এগিয়ে আসবেন।’
মিস ইউনিভার্স শেষে এখন অভিনয়ে মনোযোগ দিতে চান মিথিলা। থাইল্যান্ডে প্রতিযোগিতা চলার সময়ে সিনেমার প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কাল ২৭ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাচ্ছে মিথিলা অভিনীত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘থার্সডে নাইট’। সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় ইনভেস্টিগেশন থ্রিলার ঘরানায় এটি বানিয়েছেন জাহিদ প্রীতম।
সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে থার্সডে নাইটের ট্রেলার। সেখানে দেখা গেল, বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা খুঁজে বের করতে তদন্তে নামে পুলিশ। ফিকশনটিতে মিথিলার বন্ধুদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য জ্যোতি, ফররুখ আহমেদ রেহান, তাওহীদুল তামিল। পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে আছেন সামিরা খান মাহি।