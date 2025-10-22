দুই দম্পতির গল্প নিয়ে গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’

গত বছর রোজার ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ‘কাজল রেখা’। এরপর নতুন কোনো কাজ দেখা যায়নি মনপুরা খ্যাত এই নির্মাতার। এক বছরের বেশি সময় পর নতুন নির্মাণ নিয়ে ফিরছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম। ২২ অক্টোবর মধ্যরাতে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পাবে গিয়াস উদ্দিন সেলিম পরিচালিত ফ্ল্যাশ ফিকশন ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’।
ইতিমধ্যে প্রকাশিত পারফেক্ট ওয়াইফের ট্রেলারে দেখা গেল, দুই দম্পতির গল্প নিয়ে ফিকশনটির কাহিনি। এক মিনিটের ভিডিওতে দেখা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে এক যুবক। সেখানে দুই পরিবারের মাঝে শুরু হয় নানা দ্বন্দ্ব। একে অন্যের প্রতি ভালোবাসার কমতি না থাকলেও নিজেদের মাঝে শুরু হতে থাকে কলহ। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীর রাব্বি, সুদীপ বিশ্বাস দীপ, আরিয়ানা জামান ও জৌপারী লুসাই ।
নির্মাতা গিয়াস উদ্দিন সেলিম বলেন, ‘পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনের মতো বউ বলে একটা বিষয় কাজ করে। স্বামী দ্বারা নির্ধারিত কিছু গুণ থাকলেই হয়তো সেই স্ত্রী পারফেক্ট। এই প্রচলিত ধারণা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্ন করতেই আমাদের নতুন নির্মাণ পারফেক্ট ওয়াইফ। আমরা এই গল্পটা একটু মজা করে বলার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয় দর্শকেরা পছন্দ করবেন।’
অভিনেতা মীর রাব্বির মতে পারফেক্ট বিষয়টা আপেক্ষিক। অভিনেতা বলেন, ‘গল্পটিতে প্রচলিত প্রবণতা বা অভ্যাসকে স্যাটায়ার করার চেষ্টা আছে। আমি যে ধরনের কাজ করে এসেছি, পারফেক্ট ওয়াইফ তার থেকে একটু আলাদা। এখানে একটু কমেডি-ফান রয়েছে, বলা যায় সিচুয়েশনাল কমেডি। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, আশা করছি আমাদের কাজটা দর্শকদের আনন্দ দিতে পারবে।’
মীর রাব্বির বিপরীতে অভিনয় করেছেন জৌপারী লুসাই। ট্রেলারে বাংলা ছাড়াও তাঁকে অন্য ভাষায় কথা বলতে শোনা গেছে। জৌপারী লুসাই বলেন, ‘এই চরিত্রটি আমার জন্য খুবই আনএক্সপেক্টেড। আমার বিশ্বাস দর্শকেরাও একটা ধাক্কা খাবেন চরিত্রটি দেখে। শেষটা আরও চমকপ্রদ।’
সুদীপ বিশ্বাস দীপ বলেন, ‘ফিকশনটিতে আমি আইনজীবী বাবার বখে যাওয়া এক সন্তানের চরিত্রে অভিনয় করেছি। কোনো কিছুরই অভাব নেই আমার, তবু কি আমি পারফেক্ট? এমন অনেক বিষয় খুব মজার ছলে গল্পটিতে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।’