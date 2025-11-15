হোম > বিনোদন > সিনেমা

ফুটবল নিয়ে কচি খন্দকারের সিনেমায় মোশাররফ করিম

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

কচি খন্দকার ও মোশাররফ করিম। ছবি: সংগৃহীত

কচি খন্দকার ও মোশাররফ করিমের রসায়ন বেশ পুরোনো। পর্দার বাইরেও দারুণ সম্পর্ক দুজনের। পরিচালক কচির পছন্দের শিল্পীদের তালিকায় সবার আগে থাকে মোশাররফের নাম। কচি খন্দকার পরিচালিত বেশির ভাগ কাজেই পাওয়া গেছে তাঁকে। অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, নাটক-টেলিফিল্মের পর এবার সিনেমা বানাতে চলেছেন কচি খন্দকার। আর তাতে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে।

আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোশাররফ করিমকে নিয়ে ‘মাই ডিয়ার ফুটবল’ নামের সিনেমার শুটিং শুরু করবেন কচি খন্দকার। এই নির্মাতা ও অভিনেতা জানান, মফস্বলের গল্প নিয়ে তৈরি হবে মাই ডিয়ার ফুটবল। কচি বলেন, ‘এ সিনেমা তৈরি হবে মফস্বলের গল্প নিয়ে। যাতে উঠে আসবে ফুটবলের প্রতি মানুষের ভালোবাসার গল্প। ফুটবলের প্রতি আমার ভালোবাসা ছোটবেলা থেকে। আমার বাবা ফুটবল খেলতেন। সেখান থেকেই এই খেলার প্রতি দুর্বলতার শুরু। সিনেমাটি নিয়ে ইতিমধ্যে মোশাররফ করিমের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি দারুণ অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করবে সে।’

সিনেমার নাম প্রসঙ্গে কচি খন্দকার বলেন, ‘আমরা যখন ফুটবল খেলতাম, তখন ডিয়ার নামের বল ছিল। এই নামটি নিয়ে নস্টালজিক একটা বিষয় জড়িয়ে আছে। এ ছাড়া ডিয়ার শব্দের অর্থ প্রিয়। দুটি বিষয়কে একত্র করার জন্যই নাম রেখেছি মাই ডিয়ার ফুটবল। সব মিলিয়ে এমন একটি সিনেমা বানাতে চাই, যা সবাই উপভোগ করবে।’ সিনেমাটি নিয়ে অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে কথা হচ্ছে নির্মাতার। সবকিছু ঠিক থাকলে এ বছরের শেষে সংবাদ সম্মেলন করে দেবেন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

কচি খন্দকার বলেন, ‘এটা যেহেতু মফস্বলের গল্প তাই কুষ্টিয়া শহরে শুটিংয়ের পরিকল্পনা করছি। আগামী বছরের জুলাই-আগস্টের দিকে টানা শুটিং করে দৃশ্যধারণের কাজ শেষ করতে চাই। তার আগে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেব।’ এর আগে মোশাররফ করিমকে নিয়ে ফুটবলের গল্পে টেলিফিল্ম বানিয়েছিলেন তিনি। এবার বড় পর্দায় আসছেন এই নির্মাতা-অভিনেতা জুটি।

এর আগেও কয়েকবার সিনেমা নির্মাণের কথা জানিয়েছিলেন কচি খন্দকার। তবে শুটিং শুরু করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নানা কারণেই সিনেমা নির্মাণ হয়ে উঠছিল না। চিত্রনাট্য শেষ করেও পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আশা করছি এবার সে রকম কিছু হবে না। পরিকল্পনা করেই এগোচ্ছি।’

এদিকে, গত আগস্টে মাছরাঙা টিভিতে প্রচার শুরু হয়েছে কচি খন্দকার পরিচালিত নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘তেল ছাড়া পরোটা’। এর আগে তাঁর পরিচালিত সব ধারাবাহিকে মোশাররফ অভিনয় করলেও এবার অনুপস্থিত ছিলেন। প্রচার শুরুর সময় নির্মাতা জানিয়েছিলেন, আগামী পর্বগুলোতে দেখা যাবে তাঁকে। কথা রেখেছেন কচি খন্দকার। জানিয়েছেন, তেল ছাড়া পরোটা ধারাবাহিকে যুক্ত হচ্ছেন মোশাররফ করিম। শিগগিরই এ নাটকে দেখা যাবে তাঁকে।

সম্পর্কিত

শাকিব খানের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

নির্মাতার বিরুদ্ধে অপেশাদারত্বের অভিযোগ শাবনূরের

মুক্তি পাচ্ছে একগুচ্ছ আলোচিত সিনেমা-সিরিজ

কোরবানির ঈদেও থাকবে শাকিব খানের সিনেমা

তানজিন তিশার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ

‘দেনা পাওনা’ সিনেমায় যুক্ত হলেন শিপন বাদ পড়লেন ইমন

ব্যর্থতার কারণ জানালেন আদর আজাদ

ঢাকা ও করাচির দুই উৎসবে বয়াতির ‘নয়া মানুষ’

কবরীর শেষ সিনেমার প্রিমিয়ার হবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে

ওটিটিতে জয়া আহসানের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা