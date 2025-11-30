আসছে হৃদয় খান পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য ‘ট্র্যাপড’

ছয় বছর আগে সংগীতশিল্পী হৃদয় খান বানিয়েছিলেন ‘ট্র্যাপড’ নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা। ২০২০ সালে এই সিনেমার ‘অচেনা’ শিরোনামের একটি গানও প্রকাশ পায়। আরিফ মোতাহারের লেখা গানটি গাওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত আয়োজন করেন হৃদয়। তবে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে মুক্তি পায়নি সিনেমাটি। চলতি বছরের জুন মাসে আরও এক গান প্রকাশ করেন ট্র্যাপডের। জুনের ৬ তারিখে প্রকাশিত গানটির শিরোনাম ছিল ‘সাদা কালো’। কথা, সুর, কম্পোজিশন ও কণ্ঠ দিয়েছেন হৃদয়। গানের ভিডিওতে হৃদয়কে একাই হাঁটতে দেখা গেছে নিউইয়র্কের পথে। অবশেষে আলোর মুখ দেখছে ট্র্যাপড। এবার আর গান নয়, গতকাল তিনি প্রকাশ করলেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের ট্রেলার। সেই সঙ্গে জানালেন, এই ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে ট্র্যাপড। তবে নির্দিষ্ট তারিখ জানাননি তিনি।
২৫ মিনিট ব্যাপ্তির স্বল্পদৈর্ঘ্যটির কাহিনি গড়ে উঠেছে ট্র্যাপে বা ফাঁদে পড়া হৃদয় নামের এক তরুণকে ঘিরে। না বুঝেই এক ফাঁদে ফেঁসে যায় হৃদয়। না চাইলেও প্রতিদিন তাকে কাজ করতে হয় মাদক কারবারিদের হয়ে। হতাশামাখা এক সন্ধ্যায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় এক তরুণীর। নাম তার মোনা। তাকে নিয়ে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে হৃদয়। কিন্তু চোখের সামনেই খুন হয়ে যায় মোনা। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামে হৃদয়। নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত অতীতকে ডিঙিয়ে সে কি পারবে এগিয়ে যেতে? নাকি ফেঁসে যাবে আরও এক ফাঁদে?
ট্র্যাপডের শুটিং হয়েছে নিউইয়র্কে। পরিচালনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন হৃদয় খান। তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মোনালিসাকে। এ ছাড়া নিউইয়র্কের স্থানীয় কয়েকজন শিল্পী অভিনয় করেছেন এতে।
স্বল্পদৈর্ঘ্যে প্রথমবার অভিনয় করলেও নিজের অনেক গানের ভিডিওতে মডেল হয়ে অভিনয় করেছেন হৃদয়। বিজ্ঞাপনেও কাজ করেছেন তিনি। একটি নাটকেও অভিনেতা হিসেবে পাওয়া গেছে তাঁকে।
স্বল্পদৈর্ঘ্য পরিচালনা প্রসঙ্গে হৃদয় খান বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই ভিডিওগ্রাফির প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল। গান করার আগে থেকেই ভিডিওগ্রাফি শুরু করি। তবে কখনো পেশাদার ভিডিওগ্রাফি করিনি। নানা সময়ে ভিডিও সম্পাদনা, কালার গ্রেডিংয়ের কাজও করেছি টুকটাক। তবে নিজে অভিনয় ও পরিচালনা করাটা সত্যিই কঠিন।’