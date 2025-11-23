রোজার ঈদে মুক্তি পাবে আদর-বুবলীর সিনেমা

আদর আজাদ ও শবনম বুবলী ‘পিনিক’ নামে একটি সিনেমার শুটিং শুরু করেছিলেন গত বছরের শেষ দিকে। সে সময় জানানো হয়েছিল এ বছরের রোজার ঈদে মুক্তির কথা। তবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন নির্মাতারা। রোজার ঈদ পেরিয়ে কোরবানির ঈদ, দুর্গাপূজা—নানা উপলক্ষে মুক্তির পরিকল্পনা করেও হল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি পিনিক।
অবশেষে আগামী বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাচ্ছে পিনিক। এমনটাই জানালেন নির্মাতা জাহিদ জুয়েল। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘একটি ভালো সিনেমা উপহার দেওয়ার জন্যই পিনিক মুক্তি দিতে সময় নেওয়া হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী রোজার ঈদে দর্শক দেখতে পারবে সিনেমাটি।’ মুক্তি পেতে দেরি হওয়ার কারণ জানিয়ে নির্মাতা বলেন, ‘একটি গল্প যথাযথভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তোলা চ্যালেঞ্জের বিষয়। সময়ের কথা না ভেবে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে কোথাও খুঁত না থাকে।’
সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ইউরো বাংলা এন্টারটেইনমেন্ট। সহপ্রযোজনার দায়িত্বে আছেন অভিনেতা শিমুল খান। তিনি জানান, একটি গানের শুটিং বাকি থাকায় আটকে ছিল পিনিক। সম্প্রতি শেষ হয়েছে সেই গানের দৃশ্যধারণের কাজ। শিমুল খান বলেন, ‘গানের শুটিংয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। দুই-তিন মাস আগে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝে আমাদের নায়িকা দেশের বাইরে ছিলেন। এ ছাড়া পোস্ট প্রোডাকশনে আমরা যথেষ্ট সময় দিয়েছি। তাই কাজ শেষ হতে কিছুটা দেরি হলো।’
রহস্য এবং মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার ঘরানায় নির্মিত হয়েছে পিনিক। জাহিদ জুয়েল বলেন, ‘পিনিক সিনেমার গল্প খুব স্ট্রং। কেউ অ্যাকশন বানায়, কেউ থ্রিলার, কেউ আবার হরর বা রোমান্টিক বানায়। পিনিক সিনেমাটি তৈরি হয়েছে সব ঘরানা মিলিয়ে। দর্শক সিনেমাটি দেখলে মজা পাবে।’
পিনিক সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন আলীরাজ, ফজলুর রহমান বাবু, আজাদ আবুল কালাম, মোমেনা চৌধুরী, মাসুম বাশার, সমু চৌধুরী, শরীফ সিরাজ, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ।