দেশে ফিরে নতুন দুই সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হলেন শাকিব

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরেছেন অভিনেতা শাকিব খান। ফেরার আগেই গুছিয়ে নিয়েছেন শিডিউল। দিন দুয়েকের বিশ্রাম সেরেই সে অনুযায়ী শুরু করেছেন কাজ। ৫ অক্টোবর থেকে শাকিব খান শুটিং করছেন সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ‘সোলজার’ সিনেমার। সিনেমাটি নির্মাণ করছেন পরিচালক সাকিব ফাহাদ। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সিনেমার কাহিনি। সংবেদনশীল এই সিনেমায় কাহিনির অভিনবত্ব, আধুনিক নির্মাণ ও বিশাল আয়োজনের মাধ্যমে দর্শকদের নতুন কিছু উপহার দেওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এখন চলছে প্রথম লটের শুটিং। এই লটে ক্যামেরার সামনে শাকিব থাকবেন নায়িকা ছাড়া। পরের লট থেকে যুক্ত হবেন সিনেমার নায়িকা। জানা গেছে, সোলজার সিনেমায় শাকিবের নায়িকা হবেন তানজিন তিশা। তবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি নায়িকার নাম। দ্বিতীয় লটের শুটিং শুরু হলেই আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে তাঁকে। আজ প্রকাশ করা হবে সোলজার সিনেমায় শাকিবের ফার্স্ট লুক।
গতকাল সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন শাকিব খান। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে স্বাক্ষর করেন সিইও অজয় কুমার কুণ্ডু। চুক্তি অনুযায়ী সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্সের দুটি সিনেমায় অভিনয় করবেন শাকিব খান। একটি সিনেমা সোলজার, অন্য সিনেমাটির নামসহ বিস্তারিত তথ্য শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।
‘মনপুরা’, ‘বিশ্বসুন্দরী’, ‘হাওয়া’সহ বেশ কিছু আলোচিত ও ব্যবসাসফল চলচ্চিত্রের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড। দেশের সিনেমায় প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা নিয়ে শাকিব খান বলেন, ‘আমরা দেশের বাইরে দেখি, শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা মূলধারার চলচ্চিত্রে বিনিয়োগ করে ইন্ডাস্ট্রিকে বেগবান করেন। দেশের সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী শ্রদ্ধেয় অঞ্জন চৌধুরী ও তাঁর প্রতিষ্ঠান আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করছি তাদের মতো করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও চলচ্চিত্রের স্বার্থে এগিয়ে আসবে, আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাববে।’
সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্সের চেয়ারম্যান অঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘শাকিব খান বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নাম। ২৬ বছরের বেশি সময় ধরে শুধু চলচ্চিত্র নিয়েই তিনি ভেবেছেন, সময় দিয়েছেন। সে জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাত্রা ইন্ডাস্ট্রির জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।’