প্রিন্স সিনেমায় নাসির উদ্দিন খান, শুটিং শুরু ১৫ ডিসেম্বর

ভিন্নধর্মী চরিত্র আর অনবদ্য অভিনয় দিয়ে শুরু থেকেই দর্শকের মন জয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সিনেমা, সিরিজ, বিজ্ঞাপন—সব মাধ্যমে তাঁর সরব উপস্থিতি। এই অভিনেতা এবার যুক্ত হলেন শাকিব খানের আসন্ন ঈদুল ফিতরের সিনেমা ‘প্রিন্স’-এ। এর আগে শাকিবের সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন করেছিলেন নাসির, সিনেমা এটাই প্রথম।
প্রিন্স সিনেমাটি তৈরি হচ্ছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের ব্যানারে। প্রযোজক শিরিন সুলতানার সঙ্গে সম্প্রতি চুক্তি হয়েছে নাসির উদ্দিন খানের। সোশ্যাল মিডিয়ায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ছবি প্রকাশ করে গতকাল জানানো হয় প্রিন্স সিনেমায় নাসিরের যুক্ত হওয়ার খবর।
জানা গেছে, প্রিন্সে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করবেন নাসির। পর্দায় তাঁর কূটকৌশলের কাছে নাকানিচুবানি খাবে খোদ নায়কও।
সিনেমার কাজে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ এখন ভারতে আছেন। ক্ষুদেবার্তায় তিনি বলেন, ‘প্রচলিত খলচরিত্রের মতো নয় চরিত্রটি। পুরোপুরি অ্যাকশন ধাঁচের সিনেমা প্রিন্সের কাহিনিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকবে নাসির অভিনীত চরিত্রের।’
১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে প্রিন্স সিনেমার শুটিং। পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ বলেন, ‘আমরা অনেক বড় ক্যানভাসে প্রজেক্টটি করতে যাচ্ছি। এ কারণে প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে দীর্ঘ সময় লাগছে, যাতে প্ল্যানমতো শুটিং করতে পারি। সবকিছু প্রায় গুছিয়ে এনেছি। ১৫ ডিসেম্বর থেকে আমরা শুটিংয়ে যাচ্ছি। তার আগে শাকিব ভাইয়ের লুক সেট ও পোস্টার শুট করব। শুটিং শুরুর দিনই আমরা লুকটি প্রকাশ করব, যাতে দর্শক কিছুটা হলেও ধারণা পান আমরা আসলে কী করতে যাচ্ছি।’
প্রিন্স সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে তাসনিয়া ফারিণ, পশ্চিমবঙ্গের জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুসহ আরও একজনকে দেখা যাবে। তবে তৃতীয় অভিনেত্রীর নাম এখনো প্রকাশ করেনি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এ সিনেমার আরেক আকর্ষণ চিত্রগ্রাহক অমিত রায়, যিনি ‘ডানকি’, ‘অ্যানিমেল’সহ অনেক সিনেমার ক্যামেরার পেছনে ছিলেন।
মূলত ‘তাকদীর’, ‘মহানগর’, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’-এর মতো সিরিজ দিয়ে জনপ্রিয়তা পেলেও নাসির উদ্দিন খানের সিনেমার সংখ্যাও কম নয়। ‘ন ডরাই’, ‘পরাণ’, ‘হাওয়া’, ‘প্রহেলিকা’, ‘বলী’, ‘ওমর’, ‘৮৪০’সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এবার প্রিন্স দিয়ে তাঁর ক্যারিয়ারে যুক্ত হতে যাচ্ছে আরও একটি আলোচিত সিনেমা।