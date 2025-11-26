দমের শুটিংয়ে যোগ দিলেন চঞ্চল চৌধুরী

এ মাসের মধ্যভাগে কাজাখস্তানে শুরু হয়েছে রেদওয়ান রনি পরিচালিত ‘দম’ সিনেমার শুটিং। সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দিতে আজ কাজাখস্তান পৌঁছেছেন চঞ্চল চৌধুরী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট শেয়ার করে সে খবর নিশ্চিত করেছেন অভিনেতা।
কাজাখস্তান থেকে তোলা একটি ছবি ফেসবুকে শেয়ার করে চঞ্চল চৌধুরী লেখেন, ‘কাজাখস্তান পৌঁছাতেও দম লাগে। রাস্তা যেন শেষই হয় না! আর পৌঁছানোর পর, এত শীত সইব কেমন করে!’
সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।
এতে আরও অভিনয় করছেন আফরান নিশো ও পূজা চেরি। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।
দম সিনেমার শুটিংয়ে যোগ দেওয়ার আগে চঞ্চল চৌধুরী শেষ করেছেন টালিউডের ‘শেকড়’ সিনেমার শুটিং। এটি পরিচালনা করছেন ব্রাত্য বসু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ ও ‘দাদু’ অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে শেকড়। গ্রামের দুজন বয়স্ক নারী-পুরুষের চরিত্রকে ঘিরে এগিয়ে যাবে সিনেমার গল্প। বৃদ্ধের চরিত্রে আছেন অভিনেতা লোকনাথ দে, বৃদ্ধার চরিত্রে সীমা বিশ্বাস। লোকনাথের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন চঞ্চল চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে পৌলমী বসু।