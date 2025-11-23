নতুনভাবে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন বিদ্যা সিনহা মিম

দুই বছরের বেশি সময় ধরে নতুন কোনো কাজ মুক্তি পায়নি বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০২৩ সালের অক্টোবরে সবশেষ তাঁকে দেখা গেছে জিতের বিপরীতে টালিউডের ‘মানুষ’ সিনেমায়। ওটিটিতে দেখা গেছে তারও কয়েক মাস আগে। মাঝে সরকারি অনুদানের ‘দিগন্তে ফুলের আগুন’ সিনেমার শুটিং করলেও এখনো আলোর মুখ দেখেনি। এরপর নতুন কোনো সিনেমা কিংবা ওটিটিতে মিমের কাজের খবর পাওয়া যায়নি। তবে বিরতি কাটিয়ে আবারও দর্শকের সামনে ফিরতে প্রস্তুত মিম। ২০২৬ সাল হবে তাঁর কামব্যাকের বছর—এমনটাই জানালেন মিম।
অভিনয়ে না দেখা গেলেও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রমোশনের কাজে সব সময় সরব ছিলেন মিম। গতকাল একটি ফ্যাশন হাউসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানেই জানালেন, আগামী বছর আবারও দর্শকের সঙ্গে সিনেমা হলে তাঁর দেখা হবে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে নতুন একটি সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের শুটিং শেষ করেছেন মিম। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাননি অভিনেত্রী।
এ দুটি ছাড়া মিমের হাতে আছে আরও বেশ কয়েকটি সিনেমা ও সিরিজের কাজ। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে বড় পর্দার পাশাপাশি আবার ওয়েব কনটেন্টেও নিয়মিত হবেন তিনি। মিম জানান, গত দুই বছর তাঁর কোনো কাজ মুক্তি না পেলেও অনেক কাজের প্রস্তাব পেয়েছেন। তবে তাড়াহুড়া না করে ছিলেন ভালো কাজের অপেক্ষায়। মিমের সেই অপেক্ষা অবশেষে শেষ হচ্ছে। আগামী মাসেই মিমের নতুন কাজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।
বিরতিতে যাওয়ার আগের সময়টা দারুণ কাটিয়েছিলেন মিম। শুরুটা হয়েছিল রায়হান রাফীর ‘পরান’ দিয়ে। ২০২২ সালে ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া এই সিনেমায় অনন্যা চরিত্রে অভিনয় করে ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রে। এরপর ওই বছরে মুক্তি পাওয়া একই নির্মাতার ‘দামাল’ সিনেমাতেও প্রশংসিত হয় তাঁর অভিনয়। এর পরের বছর মিমকে দেখা যায় দীপংকর দীপনের ‘অন্তর্জাল’ সিনেমা ও সানী সানোয়ারের ‘মিশন হান্টডাউন’ ওয়েব সিরিজে।