নতুন উদ্যমে ফিরছেন তিন নায়িকা

কাছাকাছি সময়ে চলচ্চিত্রে আগমন ঢাকাই সিনেমার দুই নায়িকা অপু বিশ্বাস ও বিদ্যা সিনহা মিমের। ২০০৫ সালে আমজাদ হোসেনের ‘কাল সকালে’ সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হয় অপু বিশ্বাসের। অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদের ‘আমার আছে জল’ দিয়ে ২০০৮ সালে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু বিদ্যা সিনহা মিমের। দুজনের ক্যারিয়ারে যুক্ত হয়েছে ব্যবসাসফল অনেক সিনেমার নাম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে যেন খেই হারিয়েছেন দুজনেই। ঢাকাই সিনেমায় বিদেশি নায়িকাদের আধিক্যের পাশাপাশি ছোট পর্দার অভিনেত্রীদের ভিড়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। গত দুই বছর কোনো নতুন সিনেমার খবর পাওয়া যায়নি তাঁদের। বিরতি কাটিয়ে আবার সিনেমা নিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা। অন্যদিকে প্রায় ছয় বছর পর বড় পর্দায় ফেরার জন্য প্রস্তুত এই সময়ের নাটকের নিয়মিত মুখ তানিয়া বৃষ্টি।
সিক্রেটে অপুর ফেরা
অপু বিশ্বাস সবশেষ অভিনয় করেন তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্মিত ‘লাল শাড়ি’ সিনেমায়। ২০২২ সালের শেষ দিকে হয়েছিল শুটিং। এটি বানিয়েছিলেন বন্ধন বিশ্বাস। একই পরিচালকের নির্দেশনায় ফিরছেন এই অভিনেত্রী। সিনেমার নাম ‘সিক্রেট’। এতে অপুর বিপরীতে দেখা যাবে আদর আজাদকে। এটি হতে যাচ্ছে এই জুটির প্রথম সিনেমা। ডিসেম্বরেই শুরু হবে শুটিং। নতুন সিনেমার গল্প নিয়ে এখনই কিছু জানাতে চান না নির্মাতা। শুধু জানালেন, গল্পের প্রতিটা মুহূর্ত সিনেমাপ্রেমীদের জন্য উপভোগ্য হবে। বড় পর্দায় ফেরার প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। দর্শকের প্রত্যাশা মেটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’ শোনা যাচ্ছে, সিক্রেট ছাড়া আরও একটি সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন অপু বিশ্বাস। সেই সিনেমায়ও তাঁর সঙ্গে থাকবেন আদর আজাদ।
অ্যাকশন সিনেমায় মিম
গত মাসের শেষ দিকে একটি শোরুম উদ্বোধন করতে গিয়ে নতুনভাবে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন বিদ্যা সিনহা মিম। জানিয়েছেন, নতুন বছরে দর্শকের সঙ্গে দেখা হবে সিনেমা হলে। সে অনুযায়ী এগোচ্ছেন অভিনেত্রী। ইতিমধ্যে শুরু করেছেন নতুন সিনেমার শুটিং। নাম চূড়ান্ত না হওয়া এই সিনেমায় মিমের নায়ক আরিফিন শুভ। এটি এই জুটির তৃতীয় সিনেমা। অ্যাকশন ঘরানায় নতুন সিনেমাটি পরিচালনা করছেন সাইফ চন্দন। ইতিমধ্যে শুটিং সেট থেকে আরিফিন শুভর একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে নেট দুনিয়ায়। ফাঁস হওয়া সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে লম্বা চুল, রক্তমাখা শরীর আর দুই হাতে রক্তাক্ত কুড়াল নিয়ে তাকিয়ে আছেন অভিনেতা। জানা গেছে, আগামী রোজার ঈদে এই সিনেমার মুক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিগগির আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সিনেমা ছাড়া নতুন বছরে ওটিটিতে দেখা যাবে মিমকে। ইতিমধ্যে শেষ করেছেন একটি ওয়েব সিরিজের শুটিং। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে এ নিয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাননি অভিনেত্রী।
অর্ধযুগ পর সিনেমায় তানিয়া বৃষ্টি
২০১৫ সালে আকরাম খানের ‘ঘাসফুল’ দিয়ে চলচ্চিত্রে যাত্রা শুরু হয়েছিল তানিয়া বৃষ্টির। এরপর আরও কয়েকটি সিনেমায় অভিনয় করলেও রুপালি পর্দায় সাফল্য পাননি। পরবর্তী সময়ে থিতু হন ছোট পর্দায়। সবশেষ ২০১৯ সালে মুক্তি পেয়েছিল তানিয়া অভিনীত ‘গোয়েন্দাগিরি’। তবে সিনেমাটির শুটিং হয়েছিল আরও দু-তিন বছর আগে। দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে আবার বড় পর্দায় ফিরছেন তানিয়া বৃষ্টি। তাঁকে দেখা যাবে রায়হান খানের ‘ট্রাইব্যুনাল’ সিনেমায়। ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে সিনেমার শুটিং। কোর্ট রুম ড্রামার সঙ্গে ক্রাইম থ্রিলারের মিশ্রণে তৈরি হয়েছে ট্রাইব্যুনাল সিনেমার কাহিনি। এতে আরও অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, আদর আজাদ, মৌসুমী হামিদ, রাকিব হোসেন ইভন, সায়রা আক্তার জাহান, মিলন ভট্টাচার্য প্রমুখ।