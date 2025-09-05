এ সপ্তাহের সিনেমা: মুক্তি পাচ্ছে দেশ-বিদেশের তিন সিনেমা

আজ দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে নতুন তিন সিনেমা। দেশের দুই সিনেমা ‘আমার শেষ কথা’ ও ‘ডট’-এর সঙ্গে সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে হলিউডের ‘দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস’।
প্রচার ছাড়াই প্রেক্ষাগৃহে আমার শেষ কথা
‘আমার শেষ কথা’ তৈরি হয়েছে নারায়ণগঞ্জের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। গল্পের নায়ক ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। ঘৃণ্য সব কাজ করে। মানুষ পাচার করে। নিজের স্ত্রীকেও পাচার করে দেয় সে। কোনো এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকটি ধর্মের পথে চলে আসে। ২০২৩ সালে নির্মাণ শেষে ছাড়পত্রের জন্য সেন্সর বোর্ডে জমা পড়ে সিনেমাটি। কিন্তু চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন-১৯৬৩-এর ৪বি (১) উপধারা লঙ্ঘন করায় এর প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। পরে বেশ কয়েকটি দৃশ্য পুনরায় শুটিং করে জমা দেওয়ার পর মেলে মুক্তির ছাড়পত্র। পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া। কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয় চৌধুরী ও কাজী জারা। তবে মুক্তির আগে দেখা যায়নি কোনো প্রচার। নির্মাতার বিরুদ্ধে অপেশাদারত্বের অভিযোগ তুলে সিনেমার প্রচার করেননি জয় চৌধুরী। তাঁর দাবি গল্প ভালো হলেও পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ হয়েছে নিম্নমানের। বারবার বলার পরেও এ নিয়ে উদাসীনতা দেখিয়েছেন নির্মাতা।
ইংরেজি ভাষায় নির্মিত ডট
আজ দেশের আটটি হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘ডট’। সিনেমার সংলাপ রচিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন পরিচালিত সিনেমাটির প্রযোজক বড়ুয়া মনোজিত ধীমন। গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইমন বড়ুয়া। নারী পাচার এবং নারী সংগ্রামের গল্প নিয়ে বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে চিত্রনাট্য। অভিনয় করেছেন বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, মিষ্টি আক্তার, পরী, রাজিবুল ইসলাম, সোনিয়া পারভীন শাপলা, মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুল ইসলাম প্রমুখ।
দ্য কনজ্যুরিং ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা
প্রায় চার বছর পর পর্দায় আসছে দ্য কনজ্যুরিং ফ্র্যাঞ্চাইজির নবম কিস্তি ‘দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস’। দ্য কনজ্যুরিং: লাস্ট রাইটস সিনেমাটি ১৯৮৬ সালের স্মার্ল পরিবারে ঘটে যাওয়া অতিলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। আজ ৫ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের স্টার সিনেপ্লেক্সেও মুক্তি পাচ্ছে হরর ঘরানার সিনেমাটি। গল্পে দেখা যায়, পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট পিটস্টনের স্মার্ল পরিবার তাদের বাড়িতে এক বা একাধিক অতিপ্রাকৃত আক্রমণ অনুভব করে। অদ্ভুত গন্ধ, বিপজ্জনক আওয়াজ, কালো ছায়া, শারীরিক আঘাতসহ নানা অতিপ্রাকৃত ঘটনার মুখোমুখি হয় তারা। জ্যাক ও জ্যানেট স্মার্ল তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মাইকেল শ্যাভস। অভিনয়ে প্যাট্রিক উইলসন, ভেরা ফার্মিগা, টমলিনসন, বেন হার্ডি প্রমুখ।