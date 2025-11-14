হোম > বিনোদন > সিনেমা

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তি পাচ্ছে একগুচ্ছ আলোচিত সিনেমা-সিরিজ

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমার দৃশ্য

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

  • পুতুলনাচের ইতিকথা (বাংলা সিনেমা)
  • অভিনয়: আবীর চট্টোপাধ্যায়, জয়া আহসান, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়
  • মুক্তি: হইচই (১৪ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি বানিয়েছেন সুমন মুখোপাধ্যায়। ত্রিশের দশকের শেষের দিক থেকে চল্লিশের দশকের শুরু পর্যন্ত সময়টা উঠে আসবে পুতুলনাচের ইতিকথা সিনেমায়। মূল উপন্যাসে সময়কাল আরও পেছনের। দর্শকের কাছে গল্পটা সহজবোধ্য করার জন্য সময়টা এগিয়ে এনেছেন পরিচালক।
  • নীলচক্র (বাংলা সিনেমা)
  • অভিনয়: আরিফিন শুভ, মন্দিরা চক্রবর্তী, ফজলুর রহমান বাবু
  • মুক্তি: আইস্ক্রিন (১৩ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে ১৬ তরুণীর ব্যক্তিগত ভিডিও। এ ঘটনায় পাঁচজন আত্মহত্যা করে। পুরো ঘটনাই একটি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের; উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভিডিওগুলো। কী চায় তারা? এমন প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে গেছে মিঠু খানের ‘নীলচক্র’।
  • দিল্লি ক্রাইম: সিজন থ্রি (হিন্দি সিরিজ)
  • অভিনয়: শেফালি শাহ, হুমা কুরেশি, রাশিকা দুগাল
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৩ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: দিল্লি ক্রাইমের এ সিজনের বিষয় নারী ও শিশু পাচার। এবারও সত্য ঘটনা অবলম্বনে সাজানো হয়েছে গল্প। ২০১২ সালে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া শিশু পাচার ও নির্যাতনের ঘটনা তুলে আনা হয়েছে, যা তখন ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। এবারও তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে আছেন শেফালি শাহ, নেতিবাচক চরিত্রে এবার যুক্ত হয়েছেন হুমা কুরেশি।
  • জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ (ইংরেজি সিনেমা)

অভিনয়: স্কারলেট জোহানসন, মাহেরশালা আলী, জোনাথন বেইলি

  • মুক্তি: জিওহটস্টার (১৪ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: সর্বশেষ সিকুয়েল ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন’ যেখানে শেষ হয়েছিল, তার পাঁচ বছর পরের গল্প দেখা যাবে এ সিনেমায়। গ্রহের বাস্তুশাস্ত্র আরও কঠিন হয়ে গেছে ডাইনোসরদের জন্য। এক বিচ্ছিন্ন পরিবেশে টিকে আছে অল্প কিছু ডাইনোসর। কিছু মানুষ চায়, ডাইনোসরকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে।
  • জলি এলএলবি থ্রি (হিন্দি সিনেমা)
  • অভিনয়: অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, সৌরভ শুক্লা
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৪ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: একটি বড় প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারায় কৃষক রাজারাম সোলঙ্কি। আত্মহত্যা করে সে। তার স্ত্রী জানকি মামলা করে ধনী ব্যবসায়ী হরিভাই খেতানের বিরুদ্ধে। কিন্তু আদালতে উপেক্ষিত হয় সে। এ ঘটনার কয়েক বছর পর মামলাটি আসে আইনজীবী জলির কাছে। আদালত চত্বরে জলি নামে দুজন আছে, এক চরিত্রে অক্ষয়, অন্য চরিত্রে ওয়ারসি। দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ দ্বন্দ্ব লেগে থাকে।
