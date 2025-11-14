মুক্তি পাচ্ছে একগুচ্ছ আলোচিত সিনেমা-সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
- দিল্লি ক্রাইম: সিজন থ্রি (হিন্দি সিরিজ)
- অভিনয়: শেফালি শাহ, হুমা কুরেশি, রাশিকা দুগাল
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৩ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: দিল্লি ক্রাইমের এ সিজনের বিষয় নারী ও শিশু পাচার। এবারও সত্য ঘটনা অবলম্বনে সাজানো হয়েছে গল্প। ২০১২ সালে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া শিশু পাচার ও নির্যাতনের ঘটনা তুলে আনা হয়েছে, যা তখন ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। এবারও তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে আছেন শেফালি শাহ, নেতিবাচক চরিত্রে এবার যুক্ত হয়েছেন হুমা কুরেশি।
- জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ (ইংরেজি সিনেমা)
অভিনয়: স্কারলেট জোহানসন, মাহেরশালা আলী, জোনাথন বেইলি
- মুক্তি: জিওহটস্টার (১৪ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: সর্বশেষ সিকুয়েল ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডমিনিয়ন’ যেখানে শেষ হয়েছিল, তার পাঁচ বছর পরের গল্প দেখা যাবে এ সিনেমায়। গ্রহের বাস্তুশাস্ত্র আরও কঠিন হয়ে গেছে ডাইনোসরদের জন্য। এক বিচ্ছিন্ন পরিবেশে টিকে আছে অল্প কিছু ডাইনোসর। কিছু মানুষ চায়, ডাইনোসরকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে।
- জলি এলএলবি থ্রি (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: অক্ষয় কুমার, আরশাদ ওয়ারসি, সৌরভ শুক্লা
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৪ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: একটি বড় প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারায় কৃষক রাজারাম সোলঙ্কি। আত্মহত্যা করে সে। তার স্ত্রী জানকি মামলা করে ধনী ব্যবসায়ী হরিভাই খেতানের বিরুদ্ধে। কিন্তু আদালতে উপেক্ষিত হয় সে। এ ঘটনার কয়েক বছর পর মামলাটি আসে আইনজীবী জলির কাছে। আদালত চত্বরে জলি নামে দুজন আছে, এক চরিত্রে অক্ষয়, অন্য চরিত্রে ওয়ারসি। দুজনের মধ্যে সারাক্ষণ দ্বন্দ্ব লেগে থাকে।