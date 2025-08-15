অচিন্ত্য আইচ, সুপারম্যানসহ যা থাকছে ওটিটিতে

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
তাণ্ডব (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: শাকিব খান, জয়া আহসান, সাবিলা নূর
- মুক্তি: দীপ্ত প্লে (১৪ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: টেলিভিশন চ্যানেলে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে জিম্মি করে নায়ক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের সাবেক আইজি ও চ্যানেলের মালিককে হাজির করতে বলা হয়। জিম্মি বা বন্দী হওয়া মানুষকে বাঁচাতে ওই চ্যানেলের সাবেক এক সংবাদ উপস্থাপক, মন্ত্রী, সাবেক আইজি এবং চ্যানেলের মালিক আসে টেলিভিশনে। শুরু হয় সরাসরি সম্প্রচার।
ব্যাচেলর পয়েন্ট: সিজন ৫, পর্ব ১৭-২৪ (বাংলা সিরিজ)
- অভিনয়: মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, শিমুল শর্মা
- মুক্তি: বঙ্গ (১৪ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: বন্ধুত্ব, আড্ডা আর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ঝামেলার গল্পের নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে। পাশার ব্যবসার নতুন চ্যালেঞ্জ, ফ্ল্যাটের শান্তি নিয়ে টানাটানি, শিমুল-জাকিরের জটিল যুদ্ধ, আর মতলবের নতুন চাল—সবই থাকছে নতুন পর্বগুলোতে। চমক হিসেবে দেখা যাবে নতুন মুখ।
অ্যাড. অচিন্ত্য আইচ ২ (বাংলা সিরিজ)
- অভিনয়: ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহিনী সেনগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়
- মুক্তি: হইচই (১৫ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: এক ধনী পরিবারের স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সবার দাবি, মেয়েটির বাড়ির ড্রাইভার এই নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। তবে সেই ড্রাইভার বারবার জানায় সে নির্দোষ, তাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ড্রাইভারের ছোট মেয়ের অনুরোধে তার পক্ষের উকিল হিসেবে মামলা লড়তে রাজি হয় অচিন্ত্য আইচ।
ইয়াং মিলিয়নিয়ারস (ফ্রেঞ্চ সিরিজ)
- অভিনয়: আব্রাহাম ওয়াপলার, সারা গানসারস্কি, মালোউ খেবিজি
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৩ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: ফ্রান্সের মার্সেই শহরের চার কিশোর-কিশোরীর গল্প। লটারিতে ১৭ মিলিয়ন ইউরো জেতে তারা। কিন্তু পরে জানতে পারে, বয়স কম হওয়ার কারণে এ টাকা তারা নিতে পারবে না। মন ভেঙে যায় তাদের। টাকা পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে একের পর এক উদ্ভট পরিকল্পনা করতে থাকে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।
সুপারম্যান (ইংরেজি সিনেমা)
- অভিনয়: ডেভিড কোরেন্সওয়েট, র্যাচেল ব্রোসনাহান, নিকোলাস হল্ট
- মুক্তি: আমাজন প্রাইম ভিডিও (১৪ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: এটি এক অভিবাসীর সংগ্রামের গল্প—যিনি অন্য গ্রহ থেকে এসে পৃথিবীতে নিজের পরিচয় ও জায়গা খুঁজে পান। গল্পে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবাদপত্রে কাজ করে সুপারম্যান। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের যে অভিবাসন নীতি, সেখানকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বলয়ে গভীর প্রভাব ফেলছে, তার সমালোচনা রয়েছে এই সিনেমায়। সিনেমার সঙ্গে বোনাস হিসেবে আরও থাকছে শিল্পী ও কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকার, বিহাইন্ড দ্য সিনসহ শুটিংয়ের নানা বিষয় নিয়ে আয়োজন।
মা (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: কাজল দেবগন, রণিত রায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৫ আগস্ট)
- গল্পসংক্ষেপ: এক মা ও তার মেয়ের গল্প। যারা নিজেদের শিকড়ের টানে ফিরে আসে ছোটবেলার শহরে। কিন্তু সেখানে তারা এক অভিশাপের মুখে পড়ে, যা মেয়েটির প্রাণের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েকে রক্ষার জন্য মা নেমে পড়ে ভয়ংকর এক যুদ্ধে। একজন সাধারণ মা থেকে রূপান্তরিত হন এক নির্ভীক, রুদ্ররূপী মাতৃশক্তিতে।