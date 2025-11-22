নকলের অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন সোলজারের পরিচালক

শাকিব খান এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। তবে শুটিং শেষ হওয়ার আগেই এ সিনেমার বিরুদ্ধে উঠেছে নকলের অভিযোগ। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার অনলাইনের এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে এ অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, শাহরুখ খানের ‘জাব তাক হ্যায় জান’ সিনেমার সঙ্গে মিল আছে শাকিবের সোলজারের। তবে নকলের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সিনেমাটির নির্মাতা সাকিব ফাহাদ। জানালেন, নকলের অভিযোগ সত্য নয়, সোলজার নির্মিত হচ্ছে মৌলিক গল্পে।
জাব তাক হ্যায় জান সিনেমায় শাহরুখ খান অভিনয় করেছেন সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ ও আনুশকা শর্মা। আনুশকাকে দেখা গেছে তথ্যচিত্র নির্মাতার চরিত্রে। এদিকে সোলজারে শাকিবকেও দেখা যাবে সেনা কর্মকর্তার চরিত্রে। জাব তাক হ্যায় জানের মতো এতেও শাকিবের বিপরীতে আছেন দুই নায়িকা—তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ঐশী। ফার্স্ট লুকে তিশার হাতে ক্যামেরা দেখে মনে হচ্ছে আনুশকা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে তাঁর চরিত্রের। আর তাতেই জাব তাক হ্যায় জান সিনেমার সঙ্গে সোলজারের মিল খোঁজা হচ্ছে।
সোলজার সিনেমার নির্মাতা সাকিব ফাহাদ জানালেন, একেবারে মৌলিক গল্পেই নির্মিত হচ্ছে সোলজার। তিনি বলেন, ‘আমি দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এটা নাকি নকল গল্পের সিনেমা। এ অভিযোগ সত্য নয়। মানুষ তাদের জায়গা থেকে যেকোনো কিছু ভাবতে পারে। এ নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি জানি আমরা অরিজিনাল গল্পে কাজ করছি। এটা একদম বাংলাদেশি গল্প। সবাই যখন সিনেমাটি পর্দায় দেখবেন, তখন বুঝতে পারবেন, অন্য কোনো গল্পের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।’
শুটিং শুরুর আগে শোনা গিয়েছিল, এ বছরই প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সোলজার। শাকিব খান নিজেও জানিয়েছিলেন, আগামী ডিসেম্বরে সোলজার নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে চান তিনি। তবে শুটিং শুরুর পর আর সিনেমা মুক্তি নিয়ে কথা বলেননি নির্মাতা। এখনো সঠিকভাবে মুক্তির সময় জানাতে পারেননি। শুধু জানালেন, আপাতত ভালোভাবে সিনেমাটি শেষ করতে চান তিনি।
সোলজার মুক্তি প্রসঙ্গে সাকিব ফাহাদ বলেন, ‘আমাদের এখনো শুটিংয়ের কাজ চলছে। এ মুহূর্তে মুক্তি নিয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। আগে সিনেমার কাজ শেষ করতে চাই। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো আপস করব না। দর্শকের যে আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা আছে, সেই জায়গাটা পূরণ করে যখন আমরা প্রস্তুত করতে পারব, তখনই দর্শকের সামনে সোলজার নিয়ে আসতে চাই।’