‘তোমার জন্য মন’, ‘অনুসন্ধান’সহ দেখা যাবে যেসব সিনেমা-সিরিজ

⊲ তোমার জন্য মন (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: ইয়াশ রোহান, তানজিম সাইয়ারা তটিনী, সমু চৌধুরী
- মুক্তি: চরকি (৬ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: দুই শহরের দুজন মানুষ রওনক ও পিউ একই সময়ে কক্সবাজার যায়। সেখানে তাদের পরিচয় হয়। একদিনের এক ভুল-বোঝাবুঝি থেকে ঘটতে থাকে নানা ঘটনা।
⊲ অনুসন্ধান (বাংলা সিরিজ)
- অভিনয়: শুভশ্রী গাঙ্গুলি, সাগ্নিক, সোহিনি সেনগুপ্ত, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়
- মুক্তি: হইচই (৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: এক মহিলা জেলখানায় একের পর এক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ছে কারাবন্দীরা। যেখানে কোনো পুরুষ প্রবেশের অনুমতি নেই, সেই জেলে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল? অনুসন্ধানে নামেন এক নারী সাংবাদিক। ঘটনাক্রমে সে নিজেই জড়িয়ে পড়ে ঝামেলায়।
⊲ বারামুল্লা (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: নীলোফার হামিদ, মানব কৌল, কিয়ারা খান্না
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে সুপারন্যাচারাল ঘরানার এ সিনেমা। গল্পে দেখা যাবে, এক বালক হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। তাকে খুঁজতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনার মুখোমুখি হয় এক পুলিশ কর্মকর্তা।
⊲ মহারানি সিজন ৪ (হিন্দি সিরিজ)
- অভিনয়: হুমা কুরেশি, অমিত সিয়াল, অমি কুমার সিং
- মুক্তি: সনি লিভ (৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ১৯৯০-এর দশকের বাস্তব ঘটনার অনুপ্রেরণায় নির্মিত এই সিরিজ। রানী ভারতী নামের এক নিরক্ষর গৃহবধূ, তার স্বামী ভীমা দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর হঠাৎ করেই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যায় সে। রানী ভারতীর কৌশলগত রাজনীতির ভিন্ন এক দিক দেখা যাবে নতুন এই সিজনে। বিহারের রাজনীতি থেকে এবার জাতীয় রাজনীতিতে অংশ নিতে দেখা যাবে তাকে।
⊲ ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফার্স্ট স্টেপ (ইংরেজি সিনেমা)
- অভিনয়: জন মালকোভিচ, ভেনেসা কিরবি, জুলিয়া গার্নার
- মুক্তি: জিও হটস্টার (৫ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: মহাকাশে একের পর এক গ্রহ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিশাল সাইজের এক প্রাণী গ্যালাকটাস মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। সে ঘটাচ্ছে এমন কাণ্ড। একসময় তার নজর পড়ে পৃথিবীর ওপর। পৃথিবীকে বাঁচানোর একমাত্র শর্ত ফ্যান্টাস্টিক ফোরের সদস্য রিড আর সুর সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চাটিকে গ্যালাকটাসকে দিয়ে দিতে হবে। গ্যালাকটাসকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা সাজায় ফ্যান্টাস্টিক ফোর।