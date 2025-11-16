প্রিন্স সিনেমার নায়িকা তাসনিয়া ফারিণ

কয়েক মাস আগে একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে শাকিব খানের নায়িকা হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন তাসনিয়া ফারিণ। বলেছিলেন, নায়িকা হওয়ার জন্য দিতে চান অডিশন। শাকিব সম্মতি জানিয়ে বলেছিলেন, ফারিণের অডিশন লাগবে না। এরপরেই গুঞ্জন শুরু হয় ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করবেন ফারিণ। তবে নায়িকা ও নির্মাতা ছিলেন চুপ। অবশেষে এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। গতকাল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো প্রিন্স সিনেমার নায়িকার নাম, জানানো হলো শাকিবের বিপরীতে থাকছেন ফারিণ।
ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রিন্স সিনেমার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তাসনিয়া ফারিণ। চুক্তিপত্রে ফারিণের স্বাক্ষর করার সময়ের দুটি ছবিও শেয়ার করা হয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ফেসবুক পেজে।
নব্বইয়ের দশকের গল্পে প্রিন্স পরিচালনা করবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এতে গ্যাংস্টার চরিত্রে পর্দায় হাজির হবেন শাকিব খান। ফারিণ ছাড়াও এই সিনেমায় থাকবেন আরও দুই নায়িকা। দেশের বাইরের একজন অভিনেত্রীর পাশাপাশি থাকবেন দেশের নতুন এক মুখ। ইতিমধ্যে সেই নতুন মুখের সন্ধানে অডিশন নিয়েছেন নির্মাতারা। শিগগির জানানো হবে নাম। এ বছরের শেষ নাগাদ শুরু হবে শুটিং। প্রিন্স মুক্তি পাবে আগামী বছর রোজার ঈদে।
২০২৩ সালে টালিউড সিনেমা ‘আরো এক পৃথিবী’ দিয়ে বড় পর্দায় যাত্রা শুরু ফারিণের। ‘ফাতিমা’ দিয়ে গত বছর অভিষেক হয় ঢাকাই সিনেমায়। এ বছর কোরবানির ঈদে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম কমার্শিয়াল ঘরানার সিনেমা ‘ইনসাফ’। এতে তাঁর নায়ক ছিলেন শরিফুল রাজ। এবার তিনি জুটি বাঁধলেন শাকিব খানের সঙ্গে।
অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ। গত মাসেই জানিয়েছিলেন, নিজের একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছেন। গত শুক্রবার রাতে জানালেন তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের নাম ‘ফড়িং ফিল্মস’। এ বছরের শেষ দিকে তাঁর গাওয়া গানের ভিডিও প্রকাশের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে ফড়িং ফিল্মস। গানটির সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন ইমরান মাহমুদুল। ফারিণের সঙ্গে কণ্ঠও দিয়েছেন ইমরান।