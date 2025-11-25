হোম > বিনোদন > সিনেমা

বিয়ে করলেন পূজা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

স্বামী শুভংকর সেনের সঙ্গে পূজা

বিয়ে করলেন সংগীতশিল্পী বাঁধন সরকার পূজা। পাত্রের নাম শুভংকর সেন। ২৪ নভেম্বর তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন পূজা। স্বামী শুভংকর সেন পেশায় একজন মডেল এবং চাকরিজীবী।

পূজা জানান, এক বছর আগে শুভংকর সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেখান থেকেই তৈরি হয় বন্ধুত্ব। এরপর দুই পরিবারকে জানালে পারিবারিকভাবেই বিয়ের আয়োজন করা হয়।

পূজা বলেন, ‘শুভংকর অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। তার মতো মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে আমি অনেক খুশি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন।’

এটি পূজার দ্বিতীয় বিয়ে। ২০১৭ সালে তিনি মডেল অর্ণব দাস অন্তুকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২১ সালে তাঁদের ডিভোর্স হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা নতুন কুঁড়ি দিয়ে শোবিজে পথচলা শুরু হয়েছিল পূজার। ২০০৮ সালে সংগীতবিষয়ক রিয়্যালিটি শো চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ দিয়ে পান পরিচিতি। এরপর নিয়মিত গান করে যাচ্ছেন তিনি। এখন পর্যন্ত তাঁর গাওয়া ১০টির বেশি গানের ভিউ কোটির ঘর ছাড়িয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে—‘তুমি দূরে দূরে আর থেকো না’, ‘সাত জনম’, ‘এত কাছে, চুপি চুপি’, ‘একটাই তুমি’, ‘তোমার আমার ভালোবাসা’, ‘তুমি ছাড়া’, ‘কেন বারে বারে’, ‘মানে না মন’ ইত্যাদি।

