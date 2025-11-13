হোম > বিনোদন > সিনেমা

কোরবানির ঈদেও থাকবে শাকিব খানের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

শাকিব খান। ছবি: সংগৃহীত

ঈদ মানেই শাকিব খানের সিনেমা। প্রতি ঈদেই নতুন সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির হন এই নায়ক। আগামী বছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কয়েক মাস আগেই শাকিব খানের আগামী রোজার ঈদের সিনেমার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন আ টাইম ইন ঢাকা’ নামের সিনেমাটি বানাবেন আবু হায়াত মাহমুদ। এবার জানা গেল শাকিবের কোরবানির ঈদের সিনেমার খবর।

সাম্প্রতিক সময়ে শাকিব খানকে দেখা গেছে অ্যাকশন সিনেমায়। ‘তুফান’, ‘বরবাদ’, ‘তাণ্ডব’-এ ধুন্ধুমার অ্যাকশনে মুগ্ধ করেছেন তিনি। প্রিন্স সিনেমাটিও নির্মিত হবে একই ঘরানায়। কয়েক দিন আগে এক অনুষ্ঠানে শাকিব জানিয়েছিলেন, রোমান্টিক গল্পে ফিরবেন তিনি। সত্যি হচ্ছে তাঁর কথা। শাকিবের নতুন সিনেমাটি তৈরি হবে রোমান্টিক গল্পে। বানাবেন আজমান রুশো। এটি রুশোর প্রথম সিনেমা। এর আগে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন বানিয়ে হাত পাকিয়েছেন এই নির্মাতা। এবার বড় পর্দায় নিজেকে প্রমাণের পালা তাঁর।

জানা গেছে, একজন রকস্টারের জীবনের উত্থান-পতনের গল্প নিয়ে তৈরি হবে নতুন সিনেমাটি। যেখানে থাকবে ভালোবাসার অন্য এক অধ্যায়। তবে এখনো চূড়ান্ত হয়নি সিনেমার নাম। সিনেমাটি নির্মিত হবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেডের ব্যানারে।

নতুন এই সিনেমা নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হয়েছিল নির্মাতা আজমান রুশোর সঙ্গে। তিনি এ বিষয়ে এখনই কোনো তথ্য দিতে চাননি। তবে সিনেমাটি নির্মাণের কথাও অস্বীকার করেননি।

জানা গেছে, সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন এই সিনেমার শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। দেশে ও দেশের বাইরে একটানা শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাজ। শুটিং শুরুর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে সিনেমা ও অভিনয়শিল্পীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

শাকিব এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। এটি বানাচ্ছেন সাকিব ফাহাদ। এই নির্মাতারও এটি প্রথম সিনেমা। দেশপ্রেমকে উপজীব্য করে তৈরি হয়েছে সোলজার সিনেমার কাহিনি। বাস্তবতা, সংগ্রাম আর আশাবাদের গল্প বলবে সোলজার। এতে শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আরও আছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ।

সোলজারের শুটিং শেষ করে শাকিব শুরু করবেন প্রিন্স সিনেমার শুটিং। এ সিনেমায় শাকিবকে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশকের এক গ্যাংস্টারের চরিত্রে। আগামী মাসে শুরু হবে শুটিং। এরপর শাকিব শুরু করবেন আজমান রুশোর সিনেমার কাজ।

