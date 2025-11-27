অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদের জোড়া সিনেমার গুঞ্জন

অনেক দিন নতুন কোনো সিনেমার খবরে নেই অপু বিশ্বাস। বিরতি কাটিয়ে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী। শোনা যাচ্ছে, একসঙ্গে দুই সিনেমা নিয়ে কথা চলছে তাঁর সঙ্গে। দুটি সিনেমাতেই অপু বিশ্বাসের সঙ্গে থাকবেন আদর আজাদ।
অপু বিশ্বাস ও আদর আজাদের জুটিবদ্ধ হওয়ার গুঞ্জন শুরু হয় কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদরীর ফেসবুক পোস্ট থেকে। ওই পোস্টের একটি ছবিতে দেখা যায় অপু বিশ্বাস, আদর আজাদ এবং নির্মাতা বন্ধন বিশ্বাসকে। জানা গেছে, নতুন দুই সিনেমার একটি পরিচালনা করবেন বন্ধন বিশ্বাস। আগামী মাস থেকে একটি সিনেমার কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে, অন্যটির নতুন বছরের শুরুতে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে সিনেমা নিয়ে কথা বলতে চাইছেন না অভিনয়শিল্পী ও নির্মাতারা।
নতুন সিনেমা প্রসঙ্গে অপু বিশ্বাস বলেন, ‘কাজে ফিরতে প্রস্তুত আমি। নতুন সিনেমার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে কার সঙ্গে কিংবা কার কাজ দিয়ে ফিরছি, এ নিয়ে আপাতত বলতে চাইছি না। শিগগির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।’
অপুর মতো একই কথা আদর আজাদের মুখে। তিনি বলেন, ‘বেশ কয়েকটি নতুন সিনেমার আলাপ চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আর পরিচালকেরাই বিস্তারিত জানাবেন। তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।’
অপু বিশ্বাসকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘ছায়াবৃক্ষ’ সিনেমায়। বন্ধন বিশ্বাসের পরিচালনায় এতে অপুর বিপরীতে ছিলেন নিরব হোসেন। এটি মুক্তি পেয়েছিল গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। অন্যদিকে গত সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেয়েছে আদর আজাদের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’। সম্প্রতি এই অভিনেতা শেষ করেছেন ‘ট্রাইব্যুনাল’ নামের সিনেমার শুটিং। মুক্তির অপেক্ষায় আছে ‘পিনিক’ সিনেমাটি। আগামী বছরের শুরুর দিকে তিনি শুরু করবেন ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’ সিনেমার কাজ। পিনিক ও ঢাকাইয়া দেবদাস সিনেমা দুটিতে আদরের নায়িকা শবনম বুবলী।