‘স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫’সহ মুক্তি পেল যেসব সিনেমা-সিরিজ

⊲ থার্সডে নাইট (বাংলা ফ্ল্যাশ ফিকশন)
- অভিনয়: মিথিলা, সৌম্য জ্যোতি, সামিরা খান মাহি
- মুক্তি: চরকি (২৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: বন্ধুদের সঙ্গে একটি থার্সডে নাইট পার্টিতে অংশ নেয় মিথিলা। পরদিন সকালে নিজের শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আঁচড় টের পায় সে। অথচ ফেলে আসা ১২টি ঘণ্টা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে তার, কিছুই মনে পড়ছে না। সেই হারিয়ে যাওয়া সময়ের ঘটনা খুঁজতে তদন্তে নামে পুলিশ।
⊲ বিসমিল্লা (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: কৌশিক গাঙ্গুলি, শুভশ্রী, ঋদ্ধি সেন
- মুক্তি: হইচই (২৮ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: বিসমিল্লা নামের এক সংগীতপ্রেমী যুবকের গল্প। তার বাবা জনপ্রিয় সানাই বাদক, কিন্তু সে আনন্দ পায় বাঁশি বাজিয়ে। বৃদ্ধ বাবার অনুরোধে একসময় তাকে সানাই হাতে তুলে নিতে হয় সংসার প্রতিপালন ও বংশের ধারা বজায় রাখতে। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে থেকে যায় বাঁশির প্রতি আকর্ষণ।
⊲ রক্তবীজ ২ (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: ভিক্টর ব্যানার্জি, আবীর চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী
- মুক্তি: জি ফাইভ (২৮ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: রক্তবীজ সিনেমার এই সিকুয়েলে উঠে এসেছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অফিসার পঙ্কজ সিনহার (আবীর) শ্বাসরুদ্ধকর লড়াই। প্রাণঘাতী চক্রের ষড়যন্ত্রে টার্গেট হয়ে ওঠা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে হত্যার মিশন নস্যাৎ করে দেয় সে।
⊲ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী (হিন্দি সিনেমা)
- অভিনয়: বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর, সানিয়া মালহোত্রা
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: সানি (বরুণ) ও তুলসীর (জাহ্নবী) গল্প। দুজনেই তাদের সাবেক প্রেমিক-প্রেমিকার বিবাহ ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রেমের ভান করে। প্রেমের অভিনয় করতে করতে একসময় সত্যিই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায় সানি ও তুলসী। তৈরি হয় ভুল-বোঝাবুঝিও।
⊲ স্ট্রেঞ্জার থিংস ৫ (ইংরেজি সিরিজ)
- অভিনয়: উইনোনা রাইডার, ডেভিড হারবার, মিলি ববি ব্রাউন
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৭ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিরিজ স্ট্রেঞ্জার থিংস শেষ হচ্ছে এ সিজন দিয়ে। ২৭ নভেম্বর এসেছে শেষ সিজনের প্রথম চারটি পর্ব। অন্যগুলো আসবে ক্রিসমাস ও নববর্ষে। এবারের কাহিনি ১৯৮৭ সালের শরৎকালের। সামরিক কোয়ারেন্টিনে বন্ধ হয়ে গেছে পুরো হকিনস। ভেকনা উধাও, তার খোঁজ চলছে। সরকারের নজরদারি বাড়তে থাকায় ইলেভেনকে আবারও লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে।