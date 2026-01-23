মুক্তির তালিকায় আলোচিত যত সিনেমা-সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
নিকষছায়া ২ (বাংলা সিরিজ)
- মুক্তি: হইচই (২৩ জানুয়ারি)
- অভিনয়: চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক
- গল্পসংক্ষেপ: তন্ত্রের জোরে কেউ একজন জাগিয়ে তুলেছে অশরীরীদের। সেই অলৌকিক অপশক্তির উৎপাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ। সেই রহস্যভেদ করতেই ফেরে নীরেন ভাদুড়ি। অপশক্তির হাত থেকে রক্ষা করে সবাইকে।
তেরে ইশক ম্যায় (হিন্দি সিনেমা)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৩ জানুয়ারি)
- অভিনয়: ধানুশ, কৃতি শ্যানন, টোটা রায় চৌধুরী, প্রকাশ রাজ
- গল্পসংক্ষেপ: আলোচিত সিনেমা ‘রানঝানা’র স্পিরিচুয়াল সিকুয়েল বলা হচ্ছে এই সিনেমাকে। উগ্র চরিত্রের ছাত্রনেতা শঙ্কর (ধানুশ)। তাকেই নিজের থিসিসের গবেষণার বিষয় হিসেবে বেছে নেয় মুক্তি (কৃতি)। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময় ভেঙেও যায়। অনেক বছর পরে আবার তাদের দেখা হয়।
গুস্তাখ ইশক (হিন্দি সিনেমা)
- মুক্তি: জিও হটস্টার (২৩ জানুয়ারি)
- অভিনয়: বিজয় ভার্মা, ফাতিমা সানা শেখ, নাসিরুদ্দিন শাহ
- গল্পসংক্ষেপ: কাহিনির প্রেক্ষাপট নব্বইয়ের দশকের দিল্লি শহর। সাইফুদ্দিন রহমান তার বাবার রেখে যাওয়া প্রিন্টিং প্রেস আবার চালুর চেষ্টা করছে। এক কবির সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার কবিতার বই প্রকাশ করে আবার প্রেসের সুদিন ফেরাতে চায়। ওই কবির মেয়ে মিন্নির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় সাইফুদ্দিনের।
ড্রপস অব গড সিজন ২ (ফ্রেন্স ও জাপানিজ সিরিজ)
- মুক্তি: অ্যাপল টিভি (২১ জানুয়ারি)
- অভিনয়: ফ্লেউর গেফ্রিয়ার, টোমোহিসা ইয়ামাশিতা
- গল্পসংক্ষেপ: ২০২৪ সালে মুক্তি পাওয়া সিরিজের প্রথম সিজন পেয়েছিল এমি পুরস্কার। দ্বিতীয় সিজনে দেখানো হবে প্রথম সিজনের তিন বছর পরের গল্প। বিশ্বসেরা ওয়াইন উৎপাদনের রহস্য উন্মোচনের চ্যালেঞ্জে নামে দুই ভাইবোন। যে রহস্য সমাধানে ব্যর্থ হয়েছিল তাদের বাবাও।
আ নাইট অব দ্য সেভেন কিংডমস (ইংরেজি সিরিজ)
- মুক্তি: এইচবিও ম্যাক্স এবং জিও হটস্টার (১৯ জানুয়ারি)
- অভিনয়: পিটার ক্ল্যাফি, ডেক্সটার সল আনসেল
- গল্পসংক্ষেপ: আলোচিত সিরিজ ‘গেম অব থ্রোনস’-এর প্রিকুয়েল এটি। ছয় পর্বের এই সিরিজে দেখা যাবে গেম অব থ্রোনসের ১০০ বছর আগের ঘটনা। দুঃসাহসী বীর ডানকান ও টারগারিয়েন রাজপুত্র এগ—মূলত এই দুই চরিত্রকে ঘিরে এগিয়েছে গল্প।
চিকাটিলু (তেলুগু সিনেমা)
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (২৩ জানুয়ারি)
- অভিনয়: সবিতা ধুলিপালা, বিশ্বদেব রাচাকোন্ডা, এশা চাওলা
- গল্পসংক্ষেপ: হিট নিউজের পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত টিভি সাংবাদিক সন্ধ্যা। একসময় বিরক্ত হয়ে চাকরি ছেড়ে পডকাস্ট শুরু করে। বাস্তবের অপরাধের ঘটনা অবলম্বনে সাজানো এ পডকাস্ট অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়। গল্পের মোড় ঘুরে যায় সন্ধ্যার বান্ধবী খুন হওয়ার পর। সে বুঝতে পারে, কোনো এক ভয়ংকর সিরিয়াল কিলারের কাজ এটি।