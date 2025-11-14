শাড়ি পরে অস্ত্র হাতে ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা

ছয় বছর পর ফিরলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় সিনেমায় যুক্ত হলেন তিনি। এস এস রাজামৌলির ‘গ্লোবট্রটার’-এ মন্দাকিনী চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা। এতে একেবারে দেশি লুকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে দেশি গার্লের। হলুদ শাড়ি পরে পিস্তল হাতে অ্যাকশন লুকে তাক লাগিয়ে দিলেন প্রিয়াঙ্কা।
রাজামৌলির গ্লোবট্রটার সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন তিন ইন্ডাস্ট্রির তিন তারকা। তেলুগু সুপারস্টার মহেশ বাবু, মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির পৃথ্বীরাজ সুকুমারন ও বলিউডের প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে রাজামৌলির এই মেগা প্রজেক্ট। এরই মধ্যে হায়দরাবাদে শুরু হয়ে গেছে শুটিং। কয়েক দিন আগে নেতিবাচক চরিত্রে পৃথ্বীরাজের লুক প্রকাশ করেছিলেন নির্মাতা। বুধবার রাতে এসেছে প্রিয়াঙ্কার লুক। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ফার্স্ট লুকে যতটা দেখা যাচ্ছে, চরিত্রটি তার চেয়েও বেশি জমকালো।
ইদানীং হলিউডই প্রিয়াঙ্কার স্থায়ী ঠিকানা। ‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’ সিনেমার পর একের পর এক হলিউডের সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সুযোগ খুঁজছিলেন বলিউডে ফেরার। ফারহান আখতারের ‘জি লে জারা’ দিয়ে ফেরার কথা ছিল। তবে নানা কারণে এ সিনেমার শিডিউল বারবার পিছিয়েছে। অবশেষে রাজামৌলির নতুন সিনেমা দিয়ে একেবারে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর।
গ্লোবট্রটার সিনেমাকে নিজের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন প্রিয়াঙ্কা। তিনি বলেন, ‘ভারতীয় সিনেমায় নতুন যুগের সূচনা করবে সিনেমাটি। আমি খুবই খুশি যে এমন অসাধারণ একটি কাজ দিয়ে ভারতীয় সিনেমায় আমার প্রত্যাবর্তন হচ্ছে।’ প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, গ্লোবট্রটার যেহেতু তেলুগু ভাষার সিনেমা, তাই এতে কাজ করার জন্য তেলুগু ভাষাও শিখেছেন তিনি।
রাজামৌলির এ সিনেমার নাম শেষ পর্যন্ত গ্লোবট্রটার থাকবে কি না, সেটা জানা যাবে আগামীকাল। হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে গ্লোবট্রটার ইভেন্ট। ৫০ হাজারের বেশি দর্শক এতে উপস্থিত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে জিওহটস্টারে। এদিন ঘোষণা করা হবে সিনেমার নাম। প্রকাশ করা হবে মূল চরিত্রে মহেশ বাবুর লুক। ১৩০ বাই ১০০ ফুটের বিশাল স্ক্রিনে দেখানো হবে টিজার।