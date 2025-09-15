হোম > বিনোদন

২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

অনুষ্ঠানের লগো উন্মোচন করেন সংগীত তারকা বেবী নাজনীন এবং একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম; ছবি: সিজেএফবির সৌজন্যে

২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিল কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি)। আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সন্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে অনুষ্ঠিত হবে এই আয়োজন।

গতকার রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক সংবাদ সন্মেলনে আয়োজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও এমডি তাসনোভা মাহবুব সালাম। অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের লোগো উন্মোচন করেন সংগীত তারকা বেবী নাজনীন ও একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সদ্যপ্রয়াত লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে সংগঠনের সভাপতি এনাম সরকার জানান, অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। বরাবরের মতো এবারও বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানান সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা তামিম হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক এম এস রানা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিজেএফবির ইভেন্ট পার্টনার অন্তর শোবিজের চেয়ারম্যান স্বপন চৌধুরী ও একুশে টিভির পরিচালক ব্যারিস্টার তানজীব। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন শ্রাবণ্য তৌহিদা।

জানা গেছে, বরাবরের মতো এবারও সংগীত, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন মিডিয়ার বর্ষসেরা তারকারা মনোনীত এবং চূড়ান্ত পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন। একই সঙ্গে থাকবে দেশের স্বনামখ্যাত তারকাদের পরিবেশনা।

