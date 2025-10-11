হোম > বিনোদন

নাটকের নতুন ট্রেন্ড আইটেম গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘মহল্লা’ ধারাবাহিক নাটকের আইটেম গানে আইরিন সুলতানা ও ‘খুশবু’ ধারাবাহিকের আইটেম গানে সামিরা খান মাহি। ছবি: সংগৃহীত

বাণিজ্যিক সিনেমায় আইটেম গান থাকবে না, তা কি হয়! গল্পের সঙ্গে সংযোগ থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক নির্মাতাই চান, সিনেমায় একটা আইটেম গান রাখতে। তাতে নাকি সহজেই দর্শকদের আকর্ষণ করা যায়! দর্শক টানার এ ফর্মুলা অনুসরণ করছেন নাটকের নির্মাতারাও। ইদানীং নাটকেও শুরু হয়েছে এ প্রবণতা। সিনেমার আদলে নাটকের জন্যও তৈরি হচ্ছে আইটেম গান, তাতে পারফর্ম করছেন নায়িকারা। শুধু একক নাটক নয়, ধারাবাহিকেও এখন রাখা হচ্ছে আইটেম গান। নির্মাতারা বলছেন, গল্পের প্রয়োজনেই নাটকে আইটেম গান রাখছেন তাঁরা।

সম্প্রতি ফরিদুল হাসান পরিচালিত ‘মহল্লা’ নামের ধারাবাহিক নাটকের আইটেম গানের শুটিংয়ে অংশ নেন চিত্রনায়িকা আইরিন সুলতানা। ‘তানপুরা’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন মুহিন। বিদ্যুৎ রায়ের লেখা গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি এর সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন এই গায়ক। পরিচালক ফরিদুল হাসান বলেন, ‘একটি মহল্লার ভালো-মন্দের দ্বন্দ্বের গল্পে তৈরি হচ্ছে নাটকটি। একটি সাকরাইন উৎসবকে কেন্দ্র করে এই ধারাবাহিকের গল্প শুরু হবে। এ উৎসবে সাধারণত গান-বাজনার আয়োজন হয়। এ কারণেই ধারাবাহিকটিতে আইটেম গান রাখা।’

আইরিন সুলতানা জানান, আইটেম গানে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। আইরিন বলেন, ‘এই ধারাবাহিকে আমাকে দেখা যাবে মধু চরিত্রে, যে চলচ্চিত্রের নায়িকা। ঘুড়ি উৎসবকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকার এক মহল্লায় পারফর্ম করতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানেই পারফর্ম করতে দেখা যাবে। নাটকের গান হলেও এখানে সিনেমার আমেজ পাওয়া যাবে। সেভাবেই পুরো গানটি তৈরি করা হয়েছে।’ নির্মাতা জানান, আগামী ১ নভেম্বর থেকে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে প্রচার শুরু হবে ধারাবাহিকটির। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন যাহের আলভী, ইফাত আরা তিথি প্রমুখ।

এদিকে গত মাসে দীপ্ত টিভিতে শুরু হওয়া মেগা ধারাবাহিক ‘খুশবু’র প্রথম পর্বে দেখা গেছে আইটেম গান। এতে পারফর্ম করেছেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। ‘কলিজা কাবাব’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন মাধুরী দে। আহমেদ খান হীরকের লেখা গানটি সুর করেছেন আশু চক্রবর্তী। কোরিওগ্রাফি করেছেন হিরা সিকদার।

নির্মাতা সাজ্জাদ সুমন বলেন, ‘খুশবু একটি ভিন্ন ধরনের গল্প। এই গল্পের একটি পটভূমি হচ্ছে গার্মেন্টস। এর পাশাপাশি আছে চলচ্চিত্রের আড়ালে থাকা মানুষদের গল্প। এখানে সিনেমার নায়িকা তিতলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিরা খান মাহি। সিনেমার নায়িকা হিসেবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই আইটেম গানের ব্যবহার করা হয়েছে এ নাটকে।’

সামিরা খান মাহি বলেন, ‘প্রথমবার মেগা ধারাবাহিকে অভিনয় করা। স্বল্প সময় হলেও চরিত্রটির গুরুত্ব অনেক। সিনেমার নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছি। সেই চরিত্রের প্রয়োজনেই কলিজা কাবাব গানটিতে পারফর্ম করা। এবারই প্রথম আইটেম ঘরানার গানে পারফর্ম করা হলো।’

এর আগে গত কোরবানির ঈদে প্রকাশিত মাহমুদ মাহিনের ‘মন বদল’ নাটকে দেখা গেছে আইটেম গানের ব্যবহার। তিড়িং বিড়িং শিরোনামের ওই গানে নেচেছেন মুমতাহিনা চৌধুরী টয়া। সুদীপ কুমার দীপের লেখা গানটি গেয়েছেন কনা ও সজীব দাস। এ ছাড়া, গত বছর ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে প্রকাশ পাওয়া ইমরাউল রাফাতের ‘আনারকলি’ নাটকে ‘লোকাল বয়’ শিরোনামের একটি গানে কোমর দোলাতে দেখা গেছে তাসনিয়া ফারিণকে। সালাউদ্দিন সাগরের লেখা গানটি গেয়েছেন তোশিবা। সে সময় আইটেম গান প্রসঙ্গে নির্মাতা জানিয়েছিলেন, গল্পের প্রয়োজনেই নাটকে এ ধরনের গান রেখেছেন তাঁরা।

