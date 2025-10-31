‘কানতারা’, ‘লোকাহ’, ‘উইচার’ ঘরে বসেই দেখুন এবার

ফেরেশতে (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: জয়া আহসান, সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু
- মুক্তি: বঙ্গ (২ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ঢাকার এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি।
ইডলি কাডাই (তামিল সিনেমা)
- অভিনয়: ধানুশ, নিথিয়া মেনন, সত্যরাজ
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: শহরে সবই আছে মুরুগানের—ভালো চাকরি, অর্থ, সম্মান। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেড়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। বাবার ইডলির দোকান নতুনভাবে শুরুর চেষ্টা করে। পথে আসে নানা বাধা। তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পণ করে মুরুগান।
ফেরেশতে (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: জয়া আহসান, সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু
- মুক্তি: বঙ্গ (২ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ঢাকার এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি।
ইডলি কাডাই (তামিল সিনেমা)
- অভিনয়: ধানুশ, নিথিয়া মেনন, সত্যরাজ
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: শহরে সবই আছে মুরুগানের—ভালো চাকরি, অর্থ, সম্মান। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেড়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। বাবার ইডলির দোকান নতুনভাবে শুরুর চেষ্টা করে। পথে আসে নানা বাধা। তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পণ করে মুরুগান।
ফেরেশতে (বাংলা সিনেমা)
- অভিনয়: জয়া আহসান, সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু
- মুক্তি: বঙ্গ (২ নভেম্বর)
- গল্পসংক্ষেপ: ঢাকার এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি।
ইডলি কাডাই (তামিল সিনেমা)
- অভিনয়: ধানুশ, নিথিয়া মেনন, সত্যরাজ
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: শহরে সবই আছে মুরুগানের—ভালো চাকরি, অর্থ, সম্মান। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেড়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। বাবার ইডলির দোকান নতুনভাবে শুরুর চেষ্টা করে। পথে আসে নানা বাধা। তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পণ করে মুরুগান।
কানতারা চ্যাপ্টার ১ (কন্নড় সিনেমা)
- অভিনয়: ঋষভ শেঠি, জয়ারাম, রুক্মিনী বসন্ত
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (৩১ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: ২০২২ সালে এসেছিল ‘কানতারা’। সেই সিনেমার আগের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রিকুয়েল ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বার্মি, কানতারা উপজাতির নেতা। বাংরা রাজ্যের রাজা কুলশেখরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে বার্মি। দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কানতারা গোত্রের হয়ে যুদ্ধের জন্য জাগ্রত হয় পাঞ্জুরলি ও গুলিগা নামের দুই আত্মা।
লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান (মালয়ালম সিনেমা)
- অভিনয়: কল্যাণী প্রিয়দর্শন, নাসলেন
- মুক্তি: জিও হটস্টার (৩১ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা লোকাহ। চন্দ্রা নামের এক রহস্যময় তরুণীর গল্প। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য বেঙ্গালুরুতে চলে আসে সে। নিজের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে এক সহকর্মীকে অঙ্গ পাচারকারী চক্রের হাত থেকে বাঁচায়। এ বিষয়টি দেখে ফেলে প্রতিবেশী সানি। এর পর শুরু হয় নানা সংকট।
দ্য উইচার: সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
- অভিনয়: লিয়াম হেমসওয়ার্থ, ফ্রেয়া অ্যালান
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩০ অক্টোবর)
- গল্পসংক্ষেপ: আগের সিজনে প্রলয়ংকরী সব ঘটনার পর আলাদা হয়ে গিয়েছিল জেরাল্ট, ইয়েনেফার ও সিরি। সেখান থেকে আবার মিলিত হওয়ার চেষ্টা করবে প্রত্যেকেই। শত্রুদের মোকাবিলা করতে করতে সিরিকে খুঁজতে থাকে জেরাল্ট। ইয়েনেফার জাদুকরি সম্প্রদায় গড়ে তোলে। অন্যদিকে সিরি যোগ দেয় এক অপরাধী দলের সঙ্গে।