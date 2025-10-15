বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন বেবী নাজনীন, পূর্ণিমা ও কাজী জেসিন

সংগীত, চলচ্চিত্র ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য ২৪তম সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড-এ বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন বেবী নাজনীন (সংগীত), পূর্ণিমা (চলচ্চিত্র) ও কাজী জেসিন (সাংবাদিকতা)।
১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারের হল অব ফেমে অনুষ্ঠিত হবে সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪-এর আয়োজন। অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালে টেলিভিশন, ওটিটি, সিনেমা ও সংগীতের সেরা শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মাননা। আয়োজনের শুরুতে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে বেবী নাজনীন, পূর্ণিমা ও কাজী জেসিনকে।
এটি সংগঠনটির ২৪তম পুরস্কার বিতরণী আসর। অ্যাওয়ার্ড প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে থাকবে জনপ্রিয় তারকাদের পারফরম্যান্স।
উল্লেখ্য, দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের মিডিয়া সংশ্লিষ্টদের দিয়ে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে সংগঠনটি।