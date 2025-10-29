কনক্লুশনের ১৫ বছর উপলক্ষে কনসার্ট

এ বছর ১৪ পেরিয়ে ১৫-তে পা দিয়েছে ব্যান্ড কনক্লুশন। ২০১১ সালের প্রথম দিকে যাত্রা শুরু করে ব্যান্ডটি। ১৫ বছর ধরে চলছে ব্যান্ডটির কার্যক্রম। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে কনসার্ট। আগামী ১ নভেম্বর বিকেলে রাজধানীর কেআইবি অডিটরিয়ামে শুরু হবে ‘ফিফটিন ইয়ার্স অব কনক্লুশন’ শিরোনামের এই কনসার্ট।
কনক্লুশন জানিয়েছে, এটি হবে ব্যান্ড ও ভক্তদের জন্য স্মরণীয় এক দিন। ফিফটিন ইয়ার্স অব কনক্লুশন কনসার্টে ব্যান্ডের বর্তমান সদস্যের সঙ্গে পারফর্ম করবেন সাবেক সদস্যরাও। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আতিফ ইমতিয়াজ, বেজিস্ট মাহেয়ান হাসানসহ থাকবেন সাবেক সদস্যরা।
এ ছাড়া কনসার্টে অতিথি শিল্পী হিসেবে যোগ দিচ্ছেন রায়েফ আল হাসান রাফা (অ্যাভোয়েড রাফা), নেমেসিস ব্যান্ডের ইফাজ, ওনড ব্যান্ডের প্রীতম ও ফাসিহ, ফিরোজ জংয়ের মার্ক রাতুল সিনহা, সামিন ইয়াসার, হাসিন আরিয়ানসহ প্রায় ১৫ জন অতিথি শিল্পী। বিকেল ৫টায় কনসার্ট শুরু হবে অনলাইন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ব্যান্ড ‘দ্য হেড অফিস’-এর পারফরম্যান্স দিয়ে। সব মিলিয়ে কনক্লুশনের ১৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্টটি ব্যান্ডশিল্পীদের মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান। কনসার্ট আয়োজন করছে ঢাকা ব্রডকাস্ট। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম গেট সেক রকের ওয়েবসাইটে।