হোম > বিনোদন

জায়েদ খানের অতিথি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত

বিনোদন ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

সম্প্রতি উপস্থাপক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত ঠিকানা টিভিতে ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ শীর্ষক টক শো উপস্থাপনা করছেন তিনি। অনুষ্ঠানটির দশম পর্বে জায়েদ খানের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে টালিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ক্যারিয়ারের নানা চড়াই-উতরাইয়ের গল্পের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়েও কথা বলেছেন ঋতুপর্ণা। দুই অভিনয়শিল্পী আড্ডা দিয়েছেন নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বসে। সেখান থেকেই ধারণ করা হয়েছে নতুন পর্বটি। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় পর্বটি প্রচারিত হবে ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।

সম্পর্কিত

আদর-বুবলী জুটির নতুন সিনেমা ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’

প্রশিক্ষণ ও উৎসবে অংশ নিতে ফ্রান্সে যাচ্ছেন পূজা

‘তোমার জন্য মন’, ‘অনুসন্ধান’সহ দেখা যাবে যেসব সিনেমা-সিরিজ

কায়রো উৎসবে ফারহানা অভিনীত ‘কাফফারা’র প্রিমিয়ার

আরও সতর্ক হতে চান নাবিলা

দৃশ্যকাব্য থিয়েটার মঞ্চে আনছে সফোক্লিসের ‘ইডিপাস’

ছেলের বিজয়ে উচ্ছ্বসিত মীরা নায়ার

‘আন্ধার’ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মুক্তি আগামী বছর

থিয়েটার হান্টের প্রথম নাটক ‘ক্যাফে দ্য ভলতে’

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকায় নেই শিল্পীদের নাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা