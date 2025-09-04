নয়া নোটের রহস্য নিয়ে আসছেন নাসির উদ্দিন খান

গত কয়েক বছর সিনেমা থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এমনকি বিজ্ঞাপনে একের পর এক কাজ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান। তবে এ বছর এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সিনেমা ও একটি ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে তাঁকে। সর্বশেষ গত মার্চে মুক্তি পেয়েছিল এ অভিনেতার ওয়েব কনটেন্ট ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন ২’।
বিরতি কাটিয়ে আবারও নতুন কাজ নিয়ে হাজির হচ্ছেন নাসির উদ্দিন খান। দেখা যাবে ‘নয়া নোট’ নামের ওয়েব ফিল্মে। এটি বানিয়েছেন অনন্য প্রতীক চৌধুরী। এই ওয়েব ফিল্ম দিয়ে নির্মাতা হিসেবে অভিষেক হচ্ছে প্রতীকের। তিনি নির্মাতা দম্পতি অরুণ চৌধুরী ও চয়নিকা চৌধুরীর সন্তান। নয়া নোট প্রথম কাজ হলেও সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে অনন্য প্রতীকের।
গত মঙ্গলবার প্রকাশ পেয়েছে নয়া নোট ওয়েব ফিল্মের ফার্স্ট লুক পোস্টার। এতে দেখা গেল, উষ্কখুষ্ক চুল-দাড়ি, পাঞ্জাবি গায়ে, ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ৫০ টাকার একটি নতুন নোটের দিকে তাকিয়ে আছেন নাসির উদ্দিন। পোস্টারটি শেয়ার করে ফেসবুকে নির্মাতা লেখেন, ‘দুনিয়ায় সব মানুষই কারও না কারও কাছে হাত পাতে। কেউ পাঁচ টাকার জন্য, আর কেউ কোটি টাকার জন্য।’
একই পোস্টার শেয়ার করে আইস্ক্রিনের ফেসবুক পেজের ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, ‘হাতে নতুন নোট, মুখে হাসি। কোন রহস্যের ফাঁদ খুলবেন নাসির উদ্দিন খান।’
আইস্ক্রিন জানিয়েছে, শিগগির ওয়েব ফিল্ম নয়া নোট মুক্তি পাবে। তবে মুক্তির তারিখ এখনো প্রকাশ করেনি প্ল্যাটফর্মটি। ওয়েব সিনেমাটিতে নাসির উদ্দিন ছাড়া আর কে কে অভিনয় করেছেন, সেটাও জানানো হয়নি। নির্মাতা জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হবে অন্য শিল্পীদের নাম।