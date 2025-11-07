আদর-বুবলী জুটির নতুন সিনেমা ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’

পুরান ঢাকার মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে নির্মিত হচ্ছে নতুন সিনেমা ‘ঢাকাইয়া দেবদাস’। বানাবেন জাহিদ হোসেন। এতে প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন আদর আজাদ ও শবনম বুবলী। আজ রাজধানীর একটি ক্লাবে মহরত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ঢাকাইয়া দেবদাস সিনেমার আনুষ্ঠানিক যাত্রা।
নির্মাতা জানান, ঢাকাইয়া দেবদাস মূলত প্রেমের গল্পের সিনেমা। দুজন মানুষের গল্পের মধ্যেই তুলে ধরা হবে পুরান ঢাকার ঐতিহ্য। জাহিদ হোসেন বলেন, ‘এটি প্রেমের গল্প। এই গল্পটাকে তুলে ধরা হবে আমাদের পুরান ঢাকার শত শত বছরের পুরোনো ঐতিহ্যের মিশেলে। পুরান ঢাকা এমন একটি স্থান, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি, সংস্কৃতির মেলবন্ধন রয়েছে। সবাই মিলে সাকরাইন, ঈদ, মহররম, নববর্ষের অনুষ্ঠান পালন করে। আরও অনেক সংস্কৃতি আছে, যেটা এখনকার প্রজন্মের অনেকেই জানে না। এসব সংস্কৃতিও উঠে আসবে দুটি মানুষের গল্পের মধ্য দিয়ে।’
ঢাকাইয়া দেবদাস নাম প্রসঙ্গে জাহিদ হোসেন বলেন, দেবদাস নামটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যারা প্রেমে ব্যর্থ হয়, তারা নিজেদের মনে মনে দেবদাস ভাবে। এই সিনেমার গল্পেও নায়ক প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে তেমন ভাবতে শুরু করে। তাই সিনেমার নাম রাখা হয়েছে ঢাকাইয়া দেবদাস।
নির্মাতা জানান, আগামী জানুয়ারিতে সাকরাইন উৎসবের সময় শুরু হবে ঢাকাইয়া দেবদাস সিনেমার শুটিং। পর্দায় পুরান ঢাকার ঐতিহ্য সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য উৎসবের সময়ে রিয়েল লোকেশনে শুটিং করতে চান তিনি। আদর-বুবলী ছাড়া এতে আরও অভিনয় করবেন তারিক আনাম খান, শহীদুজ্জামান সেলিম, রাশেদ মামুন অপু প্রমুখ। সিনেমাটির প্রযোজনা ও পরিবেশনায় থাকছে এক্সেল ফিল্মস ও রেভল্যুশন মুভিজ ইন্টারন্যাশনাল।
ঢাকাইয়া দেবদাস আদর-বুবলী জুটির চতুর্থ সিনেমা। সৈকত নাসিরের ‘তালাশ’ দিয়ে জুটি হিসেবে বড় পর্দায় পথচলা শুরু আদর আজাদ ও শবনম বুবলীর। সিনেমাটি মুক্তি পায় ২০২২ সালে। ২০২৩ সালে মুক্তি পায় তাঁদের দ্বিতীয় সিনেমা ‘লোকাল’। এটি পরিচালনা করেন সাইফ চন্দন। গত বছর তাঁরা অভিনয় করেন জাহিদ জুয়েলের ‘পিনিক’ সিনেমায়। এ বছর ঈদে সিনেমাটি মুক্তির কথা শোনা গেলেও তা হয়নি। মুক্তির অপেক্ষায় আছে সিনেমাটি।