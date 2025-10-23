কারও সঙ্গেই সম্পর্কে নেই, বললেন ববি

তিন বছর আগে চিত্রনায়িকা ববির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের সম্পর্কের কথা জানিয়েছিলেন প্রযোজক সাকিব সনেট। সে সময় প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন নায়িকা নিজেও। জানিয়েছিলেন, তাঁরা একটি সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে আছেন। যেটা শুরু হয়েছিল ‘নোলক’ সিনেমার শুটিংয়ের সময়। এরপর নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে আর কোনো কথা বলেননি তাঁরা। অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, ভেঙে গেছে ববি ও সনেটের প্রেম। অবশেষে সনেটের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ববি। আজকের পত্রিকাকে জানালেন, এখন কারও সঙ্গে সম্পর্কে নেই তিনি।
সাকিব সনেটের সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে প্রথমে কিছুটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন ববি। বললেন, ‘এটা অনেক আগের ঘটনা। নোলক সিনেমার সময়ের কথা। তখন আমি কিছু বলেছি কি না সেটাও আমার মনে নেই।’
কারও সঙ্গে এখন সম্পর্কে আছেন কি না জানতে চাইলে, ববির স্পষ্ট উত্তর ‘না’। এরপর ববি বলেন, ‘এখন আমি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হ্যাঁ, একটা কিছু তো অবশ্যই ছিল। যেটা এখন নেই। তবে আমাদের যে বন্ধুত্বটা ছিল, সেটা এখনো আছে। এর বাইরে এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য করার নেই।’
সাকিব সনেটের পর মির্জা আবুল বাশার মামুন নামের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন ববি—এমন গুঞ্জনও আছে। এমনকি কয়েক দিন আগে এক ব্যবসায়ীর করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের হাতে মামুন আটক হওয়ার পর নিউজে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ববির ‘কথিত স্বামী’ হিসেবে।
আসলেই কি আবুল বাশারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে ববির? জানতে চাইলে ববি বলেন, ‘এ ধরনের খবর নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। কারণ, খবরটি পুরোপুরি মিথ্যা। আমি যদি এটা নিয়ে কথা বলি তাহলে ওরা হাইলাইট হবে, যেটা আমি চাই না। ওদের একটা ঝামেলায় আমার নাম ব্যবহার করে নিউজ করা হয়েছে শুধু টিআরপি বাড়ানোর জন্য। ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমার রেস্টুরেন্ট ব্যবসা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। এর বাইরে আর কিছুই না। কিন্তু এ নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করলে আমি আইনের শরণাপন্ন হব।’
সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন ববি। যাওয়ার আগে শুটিং করেছিলেন কে এ নিলয় পরিচালিত ‘বউ’ ও অনিক বিশ্বাসের ‘শিরোনাম’ সিনেমার। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে ববি এখন ব্যস্ত বদিউল আলম খোকনের ‘তছনছ’ সিনেমার শুটিংয়ে। এই সিনেমায় তাঁর সহশিল্পী মুন্না খান। সিনেমাটির প্রযোজকও মুন্না খান। আরও অভিনয় করছেন মিশা সওদাগর, দীপা খন্দকার, জয়রাজ প্রমুখ।
ববি বলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেই তছনছ সিনেমার শুটিং শুরু করেছি। বিশাল আয়োজনে শুটিং হচ্ছে। আশা করছি ভালো একটি সিনেমা উপহার দিতে পারব।’