পারিবারিক গল্পে তৈরি হলো ‘আঁতকা’ সিরিজ

বছরের শুরুতে নতুন ওয়েব সিরিজ নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি। ১৪ জানুয়ারি রাত ১২টায় মুক্তি পাবে ‘আঁতকা’ নামের এই সিরিজ। পারিবারিক প্রেক্ষাপটের আশ্রয়ে নানান টুইস্ট রাখা হয়েছে এতে। রাবা খানের গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপে সিরিজটি নির্মাণ করেছেন আরাফাত মহসীন নিধি। নির্মাতা জানান, ফ্যামিলি ড্রামার সঙ্গে এতে যুক্ত করা হয়েছে ভৌতিক প্রেক্ষাপট।
রহমান পরিবারের বিভিন্ন অদ্ভুত কাণ্ড, তাদের স্বপ্ন এবং একটি ভূতের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে আঁতকা সিরিজটি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, রোজী সিদ্দিকী, সাবেরী আলম, তুষার খান, মৌসুমী নাগ, আরশ খান, সুনেরাহ বিনতে কামাল, সোহেল মণ্ডল, ফারিহা রহমান, সুমন আনোয়ার, তন্ময় পারভেজ প্রমুখ।
আঁতকা মুক্তি উপলক্ষে সম্প্রতি এক আড্ডায় মিলিত হয়েছিলেন সিরিজের নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা। এ সিরিজে নতুনদের সঙ্গে অভিনয়টা বেশ উপভোগ করেছেন বলে জানান আবুল হায়াত। অভিনেতার বিশ্বাস, দর্শকদেরও সিরিজটি ভালো লাগবে। শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে রোজী সিদ্দিকী বলেন, ‘অনেক দিন পর আমরা কিছু পুরোনো মানুষ একসঙ্গে হতে পেরেছি। এত হাসাহাসি করেছি যে নির্মাতা বলতে বাধ্য হয়েছে, আপনারা প্লিজ হাসি থামান, আমাকে সিনটা করতে দেন। ছোটদের সঙ্গেই মজা করেছি। ওরাও বুঝতে পেরেছে, বড়রা কী পরিমাণ ফানি হতে পারে।’
নাটকে নিয়মিত কাজ করলেও ওটিটিতে এই প্রথম একসঙ্গে অভিনয় করলেন আরশ খান ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। আরশ বলেন, ‘সুনেরাহর সঙ্গে আমার প্রায়ই কাজ করা হয়। শান্ত, ভালোবাসার মানুষ; এমন চরিত্রেই সাধারণত অভিনয় করি। কিন্তু এই শুটিংয়ে গিয়ে বুঝলাম, সে খুব চঞ্চল বা দুষ্টু চরিত্রেও ভালো অভিনয় করতে পারে।’